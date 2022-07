Golpe I: anuncian firmazo en Santa Cruz para que ciudadanos exijan declarar





11/07/2022 - 13:08:18

Brújula Digital.- Centa Rek, jefa de bancada de Creemos en el Senado, anunció que en Santa Cruz se realizará un “firmazo”, para que los ciudadanos que protestaron en octubre y noviembre de 2019, en rechazo al denunciado fraude electoral, exijan presentarse a declarar voluntariamente ante la Fiscalía, refutando que hubiera existido un golpe de Estado. “Hemos decidido de que va a haber un “firmazo”, la gente va a participar de este momento histórico también para Bolivia, porque no podemos permitir que se siga procreando una mentira; las personas vamos a poder firmar para exigir que nos tomen declaración, para exigir que todos los que participamos en esas movilizaciones con pititas, con llantas, con ollas comunes, de una manera muy cívica, de una manera muy natural todos los jóvenes, las personas mayores de barrios nos congregamos para decirle un no al fraude”, dijo la asambleísta. El caso “golpe de Estado I” fue abierto en diciembre de 2020 por una demanda de la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien acuso de terrorismo, sedición y conspiración en contra de la expresidenta Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, además de exjefes militares y policiales, por la sucesión que hubo en 2019, tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, luego de ser acusado de cometer un fraude electoral en los comicios de ese año. Patty recientemente pidió ampliar la acusación en contra de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, además de Samuel Doria Medina. “Ahora están persiguiendo a todos los líderes de oposición, a los ex presidentes y a Luis Fernando Camacho, que es un líder emergente de las movilizaciones de octubre, cuando que el pueblo se congregó, se movilizó buscando restituir la democracia en nuestro país, después de haber comprobado que había habido un fraude monumental”, acotó Rek. La asambleísta de oposición sostuvo que es momento de que el gobierno sepa que tiene que gobernar y no puede dar continuidad a “una persecución política que no tiene fundamento legal”, según una nota de prensa de Creemos. Por otra parte, la senadora de Creemos aclaró que este “firmazo” no es sólo una lucha por Camacho, sino porque la ciudadanía no puede permitir que la justicia siga “sometida tergiversando hechos”.