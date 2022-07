Lo peor de la ola de calor está por llegar: Prevén más de 44 grados en varias zonas de España





11/07/2022 - 12:35:32

Telecinco.- Los días más críticos de la ola de calor aún no han llegado a España. Las temperaturas alcanzadas hasta el momento eran tan solo un aperitivo de lo que se espera entre el martes y el jueves, como mínimo, con máximas que podrán escalar hasta los 47 grados y mínimas que no bajarán de los 25 ºC por las noches. A partir del lunes llega una masa de aire del norte de África con temperaturas sofocantes. El martes se alcanzará los 42-43 ºC en Ourense; el miércoles se prevé un pico de temperaturas, con posibles récords, en Badajoz, donde se llegará posiblemente a los 47 ºC; hará 44 ºC a la sombra en Zaragoza; y el jueves y viernes tendremos 45 ºC en Sevilla y Córdoba. Todavía el sábado si las predicciones se cumplen, la ola de calor podría seguir trayendo temperaturas en torno a los 40 ºC en Vigo y otras regiones del norte. De cara el miércoles 13, todas las comunidades autónomas tendrán aviso naranja por riesgo importante a causa del extremo calor, con temperaturas de entre 39 y 46 ºC. Tan solo se librarán las siguientes: Cantabria, Asturias, Murcia y las islas Canarias, sin alertas, así como la Comunidad Valenciana y Cataluña, que tendrán aviso amarillo por temperaturas menos extremas (superiores a 36 ºC). La ola de calor podría prolongarse toda la semana con temperaturas superiores a 40 grados muchos días seguidos incluso en áreas del norte, pudiendo extenderse la alerta a Cantabria y Cataluña de cara al fin de semana. Habrá que esperar para confirmarlo. La ola de calor también afectará a otras zonas de Europa La ola de calor se irá extendiendo a otros países más al norte de Europa. En Francia, las temperaturas llegarán a los 38 grados por ejemplo en París, algo muy inusual. En Reino Unido, la población huye desde hace días las playas, y el calor de verdad aún no ha llegado. Se esperan máximas de 40 ºC en algunos puntos, una temperatura nunca alcanzada en las islas británicas.