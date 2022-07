Inflación y temor a una recesión hace caer el euro





11/07/2022 - 11:43:25

Infobae.- El euro se desplomó frente al dólar el lunes, colocando a las monedas una vez más cerca de la paridad, en momentos en que la eurozona enfrenta una reducción en el suministro de gas ruso. Al mismo tiempo, los mercados bursátiles y los precios del petróleo caían en medio de la creciente inflación, el temor a una recesión y nuevo brote de covid en Shanghái que avivó los temores de otro confinamiento en la ciudad más grande de China. Alrededor de las 1200 GMT, el euro cayó un uno por ciento a US$ 1.0083, ya que la reducción planificada en los suministros de gas se sumó a las preocupaciones de alta inflación en la eurozona. El euro ya había caído por debajo de US$ 1,01 el viernes, a un mínimo de casi 20 años en US$ 1,0072, por los crecientes temores de una recesión para la eurozona a medida que la inflación mundial alcanza los niveles más altos en décadas por el aumento de los precios de la energía. La moneda única europea también está sufriendo porque la Reserva Federal sube las tasas de interés de EE. UU. de manera más agresiva que el Banco Central Europeo, dijeron los operadores. Después de recuperarse por encima de US$1,01, el euro una vez más se dirigió hacia la paridad en las operaciones del lunes. Esto siguió a la decisión del gigante energético ruso Gazprom de comenzar 10 días de mantenimiento en su gasoducto Nord Stream 1, con Alemania y otros países europeos observando ansiosamente si el gas vuelve a funcionar. El trabajo anual en el enlace de gas se programó con mucha anticipación. Pero el temor es que, con las relaciones entre Rusia y Occidente en su punto más bajo en años debido a la invasión de Ucrania, Gazprom podría aprovechar la oportunidad para simplemente cerrar las válvulas. “En Europa, la inflación no es lo único que está afectando la confianza”, dijo Fawad Razaqzada, analista de mercados de City Index. “Las preocupaciones sobre la seguridad energética también están afectando el sentimiento de riesgo... Hay preocupaciones de que Rusia se negará a restablecer el suministro”. El euro más tarde el lunes se recuperó ligeramente a 1,0093 dólares. Caen las bolsas En el frente bursátil, las acciones europeas estaban en rojo luego de fuertes pérdidas en la mayoría de los principales mercados asiáticos, mientras los índices de Wall Street abrieron la semana con una nota cautelosa, comenzando la sesión del lunes a la baja antes de un informe clave de inflación y noticias de ganancias, y mientras comienza la batalla legal de Twitter con Elon Musk. Los inversores siguen nerviosos acerca de las perspectivas económicas mundiales y de EE. UU., ya que las nuevas variantes de Covid amenazan con provocar más confinamientos en Asia, y mientras se preparan para la avalancha de informes de ganancias corporativas para el trimestre. Con la Reserva Federal aumentando agresivamente las tasas de interés para enfriar la inflación más alta en más de 40 años, todos los ojos estarán puestos en los datos del índice de precios al consumidor del miércoles en busca de señales de algún alivio. Los datos de empleo sorprendentemente fuertes para junio publicados el viernes ofrecieron una imagen de una economía sólida potencialmente capaz de capear los costos de endeudamiento más altos, así como una leve relajación de las presiones salariales. Pero la guerra en Ucrania y el covid siguen siendo interrogantes, y las acciones han estado cayendo durante semanas. “Hay muchas cosas con las que lidiar en este momento. Y, por supuesto, al mercado no le gusta la incertidumbre”, dijo Maris Ogg de Tower Bridge Advisors. “Así que es bueno tener un repunte aquí y allá, pero no parece que la tendencia a largo plazo haya cambiado”, dijo Ogg a la AFP. Aproximadamente 20 minutos después de la sesión de negociación, el promedio industrial Dow Jones había caído un 0,6 por ciento a 31.162,32. El S&P 500 de base amplia cayó un 1,2 por ciento a 3.852,12, mientras que el índice compuesto Nasdaq, rico en tecnología, cayó un 2,1 por ciento a 11.395,27, después de cinco días de ganancias constantes la semana pasada. Twitter cayó un 7,5 por ciento después de la noticia de que Musk canceló su trato, y los informes de los medios dijeron que la compañía contrató a la destacada firma de abogados de Nueva York Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para luchar contra su decisión. Los inversores también observaban los pasos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien sopesaba la eliminación de algunos de los aranceles sobre productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares que impuso su predecesor, Donald Trump. Temores sobre el crecimiento de China La perspectiva de otro bloqueo provocó una venta masiva de acciones en Hong Kong y Shanghái el lunes. Las empresas tecnológicas chinas sufrieron una paliza después de que las autoridades multaron al gigante Tencent y Alibaba por no informar adecuadamente sobre acuerdos anteriores. Los operadores de casinos que cotizan en Hong Kong también bajaron considerablemente después de que los funcionarios de Macao se embarcaran en un bloqueo de una semana para frenar su peor brote de coronavirus. También hubo pérdidas en Sídney, Seúl, Taipéi, Manila, Bombay, Yakarta y Wellington. Sin embargo, Tokio subió cuando los inversores dieron la bienvenida al bloque gobernante de Japón que aseguró una fuerte victoria en las elecciones a la cámara alta del domingo, celebrada días después del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. El resultado debería proporcionar cierta estabilidad al gobierno, mientras que también había esperanzas de una reorganización del gabinete y un estímulo económico. Shanghái registró más de 120 casos de virus el fin de semana, después de haber visto el primero de la cepa altamente contagiosa BA.5 Omicron, lo que obligó a las autoridades a lanzar otra prueba masiva. Con China obsesionada con su estrategia de cero covid para erradicar la enfermedad, existe una creciente preocupación de que las autoridades vuelvan a otro confinamiento doloroso, ya que los residentes de Shanghai solo salieron de un confinamiento de dos meses en junio. Mientras tanto, se han descubierto nuevas infecciones en otras partes del país, incluido Beijing. Los datos de esta semana proporcionarán una nueva actualización sobre el impacto económico de esas medidas, así como controles estrictos similares en Beijing.