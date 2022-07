Indignación tras muerte de un turista argentino que no fue atendido por la ambulancia





11/07/2022 - 07:51:57

El País.- Tras conocerse sobre la muerte de un ciudadano argentino en Ivirgarzama, en Cochabamba, producto de un accidente de tránsito y que supuestamente no recibió atención médica oportuna, el Colegio Médico de Cochabamba remarcó que la falta de dinero no es excusa para negar atención de emergencias a un paciente. “No se puede rechazar en ninguna parte del mundo a un paciente de emergencias. No es cuestión de decir si tiene plata o no, primero se atiende y después se puede pasar honorarios”, afirmó Carlos Iriarte, presidente del Colegio Médico de Cochabamba. El representante de los médicos señaló que no existen precedentes sobre el rechazo de pacientes de emergencias y reiteró que es obligación de los médicos brindar primeros auxilios y atender a pacientes delicados. El caso estalló cuando un maestro jubilado de Argentina falleció en el trópico de Cochabamba tras haber sido víctima de un accidente de tránsito. La familia del hombre señala que no fue trasladado a un centro de salud pese a que paramédicos comprobaron la gravedad de su estado; sin embargo, le pidieron dinero en bolivianos para efectuar su traslado a un hospital. La víctima, de nombre Alejandro Benítez, había llegado a Bolivia en compañía de otros amigos con quienes se había propuesto recorrer varios departamentos a bordo de motocicletas. El hombre fue impactado por un camión con placa de Bolivia, quedando gravemente herido y tendido en el piso. Quienes acompañaban a Benítez indicaron que una ambulancia llegó al lugar del herido y pudieron comprobar que el estado de la víctima era delicado; sin embargo, se negaron a trasladarlo a un centro médico, pues pedían el pago para su traslado y que este sea realizado en bolivianos, no en pesos argentinos.