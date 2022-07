Los locos Addams y otros clásicos que te devolverán en el tiempo con Netflix





10/07/2022 - 19:24:38

¿Te acuerdas cuando tus únicas preocupaciones eran comer bien, jugar, estudiar y disfrutar del mundo del cine sin pensar en las necesidades de los adultos? Entonces seguro también recordarás las películas que viste junto a tu familia, las mismas que de pronto te sacaron muchas risas. Pues bien, ahora puedes verlas en Netflix cuando quieras. Te traemos varias de ellas a continuación. Casper Cuenta la historia de una señora de apellido Crittenden, quien contrata al doctor Harvey para que libere su mansión de cuatro fantasmas que en ella cohabitan. Sin embargo, la hija de Harvey, Kat, y Casper, el pequeño de los fantasmas, se hacen amigos y se ayudan mutuamente. Beethoven Beethoven es un perro San Bernardo que asombrosamente logra fugarse de las garras de una banda de ladrones que robaron la tienda de animales donde estaba. Luego de pasar la noche escondido en un frío y húmedo cubo de basura, despierta en el hogar de sus sueños: una casa maravillosa con un enorme jardín y niños. La máscara La máscara da cuenta de un aburrido empleado de la banca con una rutinaria y tediosa vida, quien un día encuentra una máscara que representa a Loki, el dios de la malicia y la travesura; lo transformará por completo. Los pequeños traviesos Largometraje que se centra en un “Club de machotes antimujeres” y sus reuniones. Un día, uno de sus miembros, Alfalfa, se enamora de una encantadora niña llamada Darla, situación que lo lleva a amenazar la existencia del gran club. Sin embargo, gracias a ello, después de muchas peripecias, los chicos aprenderán el valor de la verdadera amistad. Pequeños guerreros “El Comando Élite está formado por una patrulla de muñecos militares muy arrogantes y agresivos que han cobrado vida y escapado de sus cajas para acabar con los gorgonitas, unos muñecos de aspecto extraño pero absolutamente pacíficos que sólo sueñan con encontrar la isla de Gorgon. El adolescente Alan Abernathy se verá envuelto en esta contienda y tomará posiciones a favor de los Gorgonitas, lo que le llevará, junto a toda su familia, a convertirse en el nuevo objetivo del Comando Élite, capaz de crear el caos en toda la ciudad”, dice la descripción de la película. La guardería de papá Comedia infantil que relata que, “después de fracasar en la búsqueda de un empleo y quedarse al mando de sus casas y de sus hijos pequeños, Charlie tiene una idea: ¿si Phil y él pueden arreglárselas para cuidar de dos niños, por qué no cuidar a diez?”. Así la describe su sinopsis. Los Picapiedra Los Picapiedra se ambienta en un lugar en la Edad de Piedra,, en un pueblo llamado Piedradura y da a conocer una sociedad idéntica a la americana de mediados del siglo pasado. Esta animación de comedia gira alrededor de un mundo fantástico donde los dinosaurios, tigres dientes de sable, los mamuts y otros animales hoy extintos coexistían con los hombres, La vestimenta de sus habitantes eran de piel animal y la historia gira alrededor de la familia Picapiedra. Shrek



En una remota Ciénega habitaba un ogro llamado Shrek que amaba su soledad, hasta que un día, un montón de personajes de cuentos de hadas que invaden su propiedad, debido a que fueron desterrados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Allí inicia la historia llena de aventuras. Los locos Addams Los locos Addams son una particular familia gótica y macabra que se ve amenazada cuando una madre y su hijo, con ayuda de un abogado sin escrúpulos, conspiran para hacerse con la fortuna familiar (tesoro de monedas de oro). Otras de las producciones que no puedes dejar pasar: Los Goonies

El Grinch

Gremlins

La momia

Mira quien habla