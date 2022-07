La exitosa película Top Gun podría tener una tercera entrega





10/07/2022 - 19:18:02

“Nos vemos en el cielo”, anuncia Paramount Pictures y la confirmación del estreno de Top Gun: Maverick para el 25 de mayo de este año. Presentó el trailer final y ayer imágenes exclusivas del regreso del personaje que catapultó a la fama a Tom Cruise. (Paramount) El total éxito de Top Gun: Maverick, protagonizada por Tom Cruise y Miles Teller, ha sobrepasado los mil millones de dólares en la taquilla nivel mundial. Por tal motivo, no se descarta una Top Gun 3 que dé continuidad a esta gran historia. En una entrevista realizada por un reconocido medio a Miles Teller, preguntándole si le gustaría continuar con Top Gun, el actor estadounidense dijo: “Sería genial, pero todo depende de Tom Cruise. He tenido algunas conversaciones con él al respecto. Ya veremos”. Top Gun: Maverick, dirigida por Joseph Kosinski, estrenada el 27 de mayo de 2022 en la pantalla grande, cuenta la historia de Pete “Maverick” Mitchell quien, tres décadas después de su graduación en el programa de aviación naval TOPGUN, es llamado de nuevo como instructor de los pilotos de élite para liderar una misión especial y bastante riesgosa, que pocos podrían superar. El entrenamiento de los actores para esta producción de acción fue bastante particular y diferente, puesto que contó con ensayos y vuelos reales, además de exigentes y agotadoras actividades físicas en tierra y en agua. Para ella se invirtieron 170 millones de dólares, cantidad que se ha multiplicado generosamente gracias a la acogida del público en casi todo el planeta. Regresando a la conversación con el joven actor, concluyó que estaría más que encantado de volver a unirse con Cruise en el próximo “viaje salvaje”, como lo llamó. Y aseveró: “Nunca he experimentado algo así en mi vida. Es una sensación realmente buena”.

No creerás el entrenamiento por el que tuvo que pasar cada actor en esta película. Ve este detrás de cámaras y mira cómo la acción cobra vida en #TopGun: Maverick. (Paramount Pictures) La película producida por Paramount agrega todos los fines de semanas nuevos espectadores que ahora encuentra un nuevo desafío luego del estreno de Elvis en Estados Unidos. Sin embargo, su estrella Tom Cruise no para de disfrutar de este éxito que esperaba, pero no a tal magnitud. Pese a que se estrenó hace más de mes y medio, Top Gun: Maverick se encuentra en cines todavía. Así que, si no la has visto, aún estás a tiempo de. Además, su primera entrega la encuentras disponible en el gigante del streaming Netflix. Así podrías estar al tanto de esta historia, si Cruise se da la oportunidad de continuarla.