El FMI rebajaría su pronóstico de crecimiento económico mundial en 3,6 %: No descarta una posible recesión global





10/07/2022 - 10:18:39

RT.- La jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo que las perspectivas para la economía mundial se han "oscurecido significativamente" desde abril y que no podía descartar una posible recesión global el próximo año dados los riesgos elevados. La directiva agregó que en las próximas semanas el FMI rebajaría su pronóstico de crecimiento económico mundial en un 3,6 % en 2022, siendo la tercera revisión del fondo este año. Se espera que el FMI publique su pronóstico actualizado a fines de julio. "Será un 2022 difícil, pero quizás 2023 sea aún más difícil", comentó Georgieva, para agregar que "los riesgos de recesión aumentarán" el próximo año. Como causas de la recesión, la jefa del FMI destaca una mayor propagación de la inflación, el aumento más sustancial de las tasas de interés, la desaceleración del crecimiento económico en China y la escalada de las sanciones relacionadas con la operación militar de Rusia en Ucrania. "A medida que nuestros países miembros afrontan múltiples crisis y desafíos complejos (entre ellos inflación, deuda, energía y seguridad alimentaria), el FMI debe ser ágil y adaptarse para satisfacer sus necesidades cambiantes y ayudar a mitigar el impacto en los medios de vida y las esperanzas de las personas para el futuro", escribió Georgieva en su cuenta de Twitter. El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, declaró el mes pasado que el banco central del país norteamericano no estaba tratando de provocar una recesión, pero estaba totalmente comprometido a establecer controles de precios, incluso si esto causaría una recesión económica. Kristina Georgieva también cree que la desaceleración del crecimiento económico podría ser un "precio necesario a pagar", ante la urgencia de combatir la inflación.