Un piloto novato realizó impresionante aterrizaje en una autopista de EE.UU.





10/07/2022 - 09:41:12

Un piloto con pocas horas de vuelo tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en un entorno desfavorable sobre una autopista en Carolina del Norte. La trepidante maniobra quedó registrada por una cámara GoPro. Vince Fraser, de 31 años, sobrevolaba el condado de Swain junto con su suegro a bordo de un Aero Commander, cuando el único motor de la aeronave se apagó. El joven piloto, que acumula menos de 100 horas de experiencia en vuelo, lo logró reiniciar en tres ocasiones antes de que el propulsor se detuviera definitivamente, informa el canal 7News. La situación se vio agravada por lo boscoso del área, en la que no se apreciaba ningún lugar abierto para un aterrizaje. En determinado momento, Fraser vio un río y decidió aterrizar sobre el agua, dado que la altura permitía planear hacia la zona. #USA #Pilot #Aircraft



In North Carolina, an aspiring pilot landed a plane with a failed engine on a busy highway. pic.twitter.com/nX7IypWN2F — David Kime (@CyberRealms1) July 9, 2022 Al acercarse al río, pudo distinguir la Autopista 19 y Fraser se dio cuenta de que la carretera sería una mejor opción para ellos. Tras descender bajo las líneas de transmisión eléctrica, adelantó un par de coches que iban en su dirección, que al ver la aeronave desaceleraron para que pudiera tocar tierra. Tras el exitoso aterrizaje, Fraser y su suegro empujaron la avioneta hacia el borde de la autopista, mientras algunos espectadores se detenían. Tras arreglar el motor, que falló por la obturación del suministro de combustible en uno de los tanques, los dos continuaron su viaje con un despegue asistido por la Policía de tráfico. RT.