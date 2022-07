Defensa del Consumidor advierte que no permitirá incremento en el precio del pan





10/07/2022 - 09:18:04

ABI. – El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, aseveró este viernes que no existe justificación para el incremento del precio del pan en el departamento de Santa Cruz, por lo que advirtió que no se permitirá que personas inescrupulosas cometan agio y especulación del producto alimenticio. “No hay justificación alguna para el incremento del precio del pan en Santa Cruz, es una medida unilateral de parte de un grupo de empresarios panificadores, que al parecer tiene tintes políticos. No podemos permitir que personas inescrupulosas incrementen el precio del pan, no debemos permitir que se cometa el delito del agio, la especulación de los precios”, indicó Silva. En la capital cruceña, un grupo de panificadores amenaza con incrementar el precio del pan de Bs 0,50 a 0,65 a partir del sábado argumentando que la harina importada subió de precio, pese a que el Gobierno, mediante la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), garantizó la entrega de harina sin incremento de precio. “Vamos a iniciar las investigaciones correspondientes contra los dueños de las panificadoras que están incrementando el precio del pan, ya que es el consumidor final el que se ve afectado (…). El Gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar el abastecimiento de los productos”, recalcó. Silva exhortó a los panificadores a valorar la harina nacional y felicitó a otros panificadores que acordaron mantener el precio del pan. En esa línea, Silva pidió a la población reclamar y denunciar cualquier incremento injustificado.