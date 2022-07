Luis Larrea y su hermano se defenderán en libertad acusados del homicidio de su padre





10/07/2022 - 08:52:47

Erbol.-El Juzgado de Instrucción Noveno en lo Penal de la ciudad de La Paz dispuso la noche de este sábado la libertad pura y simple del presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea y su hermano Antonio José, porque “se ha demostrado que no existe ni un solo elemento con el que la juez pueda sostener que ha existido homicidio”, informó el abogado Jorge Valda. “Ni siquiera homicidio culposo porque la calificación que ha señalado la Fiscalía en la imputación, ha sido el tipo penal de homicidio, llegando a disponer la aprehensión en principio de los hermanos Larrea para después pedir la detención preventiva y eso fue un exceso porque se dio curso a una denuncia falsa y a una persecución ilegal”, manifestó en contacto con Erbol. Dijo que el viernes por la tarde, los mandiles blancos desfilaban por las calles de La Paz, pidiendo se les regularicen los ítems y un trato igualitario en la escala salarial, pero la fiscalía lo citó para horas de la noche al doctor Larrea para que responda ante la denuncia interpuesta por un hermanastro que reclamaba por la muerte de su padre. Tras la aprehensión, Larrea pasó la noche del viernes en celdas judiciales, mientras esperaba la audiencia de medidas cautelares virtual que se instaló la tarde-noche de este sábado en medio de una vigilia de los médicos de La Paz que demandaron su libertad inmediata bajo advertencia de un paro indefinido a partir del lunes. El fiscal del caso Ismael Rojas dijo que se dispuso la aprehensión por las contradicciones en torno a la atención médica oportuna al padre, quien falleció por Covid-19 en junio del año pasado. La denuncia fue interpuesta por el hermano político que acusó a los dos hermanos de no haberle brindado atención médica oportuna. Larrea rechazó las sindicaciones y considera que la orden de aprehensión fue una medida política. Tras la resolución de libertad pura y simple, los abogados comenzaron a realizar los trámites para la liberar a Luis Larrea. El ministro de Salud Jeyson Auza deslindó cualquier participación del gobierno en la detención y dijo que se trata de un tema particular que no merece ni siquiera la amenaza de un paro.