Luis Larrea y su hermano aprehendidos por no atender al padre que murió por Covid





09/07/2022 - 11:16:57

Erbol.- Los hermanos Luis Larrea y Antonio José Larrea García están denunciados y aprehendidos por no haber atendido de manera oportuna a su padre, quien falleció el 6 de junio de 2021 a causa del Covid-19, explicó este sábado el hermano político, Leonardo Larrea, quien activó la denuncia por falta de auxilio. En declaraciones al canal estatal, indicó que cuando falleció el padre, Luis Larrea habría ocultado el cadáver y la dirección donde estuvo siendo velado; mientras que el otro hermano, Antonio José, teniendo una clínica con diez especialidades en el mismo inmueble donde vivía el padre, no le prestó el auxilio suficiente. Otro argumento legal, según el denunciante, es que Luis Larrea a sabiendas que falleció por Covid-19 terminal, en el certificado de defunción puso como causa de la muerte “neumonía”, esto con la finalidad de velarlo, lo cual podía abrir otro tipo penal de “daños a la salud pública”. También dijo que Luis Larrea, que insta a la ciudadanía a vacunarse, ni siquiera vacunó a su propio padre, lo cual también muestra el descuido de ambos hermanos que están a la esperan de la imputación y posterior audiencia de medidas cautelares. Pidió a Luis Larrea a despojarse del Colegio Médico del que es su presidente, y asumir defensa tomando en cuenta que el delito es intuito personae y enfrente al juicio como cualquier otro a médico. Admitió que se alejó muchos años de su padre por un tema de gananciales que se produjo en la familia del progenitor, donde Luis Larrea no es parte.