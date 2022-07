Graba el momento en que un rayo impacta el auto con su esposo e hijos dentro





09/07/2022 - 09:19:23

Una mujer en EE.UU. grabó el momento en que un rayo impactó el auto en el que se trasladaban su esposo y sus tres hijos cuando regresaban de vacaciones. Michaelle May Whalen, quien captó las imágenes desde otro coche, contó que el incidente se produjo el viernes 1 de julio, en una carretera en Tampa Bay, en el estado de Florida. El auto alcanzado por el rayo iba delante de ella y, según su testimonio, quedó "completamente frito", pero sus familiares salieron ilesos, relató Michaelle a Storyful. A woman captured this insane video of lightning hitting her husband's truck in front of her. @islivingston explains why no one was harmed and the strike appears in zigzags and loops near the end: https://t.co/F8lNQUVrND pic.twitter.com/wv6MVjPgC0 — Capital Weather Gang (@capitalweather) July 7, 2022 La mujer empezó a grabar los relámpagos al notar el primer rayo, pero fallaba cada vez. "Así que mi yerno sugirió que grabara un video en cámara lenta, y fue entonces cuando capturé el evento con la cámara", explicó. El auto afectado, debido a su estructura de acero, actuó como una 'jaula de Faraday', en la que la corriente del rayo recorre la carrocería metálica y generalmente sale al suelo por los neumáticos, detalló The Washington Post. En estos casos, las personas que se encuentran dentro de una estructura semejante evitan el daño si no tocan el metal alcanzado por un rayo.