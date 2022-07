Patty le dice a Montaño que ya no será sumisa y advierte que puede revelar muchas cosas





09/07/2022 - 08:22:53

El Deber.- Las rencillas que había en el parlamento entre las diputadas del MAS fueron desenterradas por la exdiputada Lidia Patty, quien acusó a su excorreligionaria, Gabriela Montaño, de haberla mandado a callar durante el tiempo que compartieron el mandato legislativo. “Nos callaban a nosotros la Gabriela Montaño, (ella) tenía elegidos, quién hablaba, los perfiles, diputados, senadores, ellos nomás podían hablar, pero nosotros los indígenas originarios, mujeres de pollera de las provincias, éramos pues para ellos un florero que no se utilizaba”, espetó la exdiputada en acusación directa a su compañera de partido. El 6 de julio, luego que Patty pidiera que se procese a Susana Rivero y Adriana Salvatierra por haber participado de las reuniones en la Universidad Católica en los conflictos de 2019, Montaño publicó un tuit en que se declaró “espantada” por esa petición de su excolega. Este viernes Patty no se aguantó y dijo que tiene muchas cosas que habar. “Ahora ya no nos van a manejar nunca más, su gestión de ella ya se acabó, tiene que estar donde está, más bien que esté calladita, que no me saque la lengua (porque) puedo hablar muchas cosas más”, advirtió en declaraciones realizadas a ANF. Lidia Patty fue diputada plurinominal suplente de Manuel Canelas en el periodo constitucional 2015-2020; mientras que Gabriela Montaño fue la primera plurinominal por el departamento de Santa Cruz y en esa condición ejerció el cargo de presidenta de la Cámara de Diputados entre 2015 a 2019 cuando pasó al Ejecutivo y fue ministra de Salud hasta la caída de Evo Morales. Las rencillas entre diputadas del partido de Gobierno fueron destapadas en abril de 2020 por un grupo de parlamentarias del MAS. En ese entonces Concepción Ortiz, Lidia Patty, Toribia Pomacusi, Modesta Supo y María Luisa Patiño, denunciaron a Betty Yañiquez por discriminación y le recordaron cómo las trataban antes de la caída de Morales de la Presidencia. Aquel año las diputadas presentaron un audio en el que se escuchaba la voz de la diputada Betty Yañiquez y la forma despectiva en que se refería a las diputadas de origen campesino. Según Lidia Patty, ese fue el trato permanente que recibieron de Gabriela Montaño cuando ejercía el cargo de presidenta de los diputados. Cuando había debate y tenían que intervenir la instrucción era clara: debían hablar poco tiempo y designaba quiénes tendrían que intervenir o salir a los medios. Siete años más tarde empiezan a reflotar de nuevo esas pugnas que había entre diputados del propio MAS.