Yo no me voy a correr: Eva Copa dispuesta a declarar si la convocan al caso Golpe I





08/07/2022 - 17:58:43

Erbol.- La alcaldesa Eva Copa expresó este viernes su disposición de presentarse a declarar en el caso denominado “Golpe de Estado I”, en caso de que la justicia a convoque. “Nosotros estamos dispuestos y tengo entendido que también han solicitado que yo vaya hacer las declaraciones. Yo no me voy a correr. Yo voy a estar ahí cuando me convoque la justicia, nosotros estarnos para hacer nuestras declaraciones”, dijo la autoridad alteña. Ante la versión de Tuto Quiroga, que mencionó las gestión de Copa en el Senado, como parte de quienes avalaron la presidencia de Añez, la Alcaldesa dijo que cada persona tiene su posición de lo que ocurrió en 2019 y que ella sólo cumplió la normativa. “Claramente hemos trabajado enmarcados en el reglamento que rige a la Asamblea Legislativa, en sus normativas”, ratificó la también expresidenta del Senado. Copa ya declaró en el caso "Golpe II" como testigo en el juicio. Entonces reveló que durante los conflictos de 2019 Adriana Salvatierra le llamó para que renuncie el cargo.