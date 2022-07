Abogado de Jeanine Añez exige a la Fiscalía imputación y detención de Luis Fernando Camacho





08/07/2022

ABI.- El abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, Alain Canedo, pidió este viernes que la Fiscalía impute al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y proceda con su detención preventiva mientras se investiga el juicio Golpe de Estado I. “El Ministerio Público tiene que imputarlo y tendría que pedir en todo caso la detención preventiva de Luis Fernando Camacho, en similitud con lo que se hizo con Jeanine Añez”, indicó Canedo, en declaraciones difundidas por la televisora Red Uno. Reprochó que, pese a que la denuncia inició contra el excívico cruceño en noviembre de 2020, recién se lo notifique para declarar en esta gestión. “Los delitos están ahí, son terrorismo, no nos olvidemos que la denuncia empieza contra Luis Fernando Camacho en noviembre de 2020, y es recién que en marzo de 2021 que se amplía a Jeanine Añez”, señaló. Según la Fiscalía, las declaraciones del gobernador cruceño y su padre, José Luis Camacho Parada, podrían dar elementos que aporten en la investigación para esclarecer los hechos del 2019 en el caso denominado Golpe de Estado I. Canedo explicó que actualmente ya no se trata sólo de investigar el presunto “golpe de Estado” a políticos de oposición, sino también que se incluye una contraparte, del lado del MAS, debido a que el expresidente Jorge Quiroga involucró en el caso a las exasambleístas Adriana Salvatierra y Susana Rivero en las negociaciones que se dieron en la Universidad Católica Boliviana, en noviembre de 2019, para dar paso a la sucesión constitucional, tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia. No obstante, De Canedo sostuvo que incluso el Gobierno debe analizar actualmente qué es lo que puede originar la solicitud de una detención preventiva en contra de Camacho. En este caso, indicó que una posibilidad es que “Santa Cruz se levante”. Una posición similar fue expuesta por el diputado Andres Romero (Creemos), quien advirtió que no cree que el Ministerio Público se anime a pedir la detención preventiva del Gobernador de Santa Cruz y líder de la alianza Creemos. José Luis Camacho debe brindar su declaración como sindicado el 11 de julio y Luis Fernando Camacho declarará el martes 12 de julio. también en calidad de denunciado. Ambos declararán en Santa Cruz.