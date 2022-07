No mezcla política con la esfera jurídica: Fiscalía no investigará a Salvatierra y Rivero





08/07/2022 - 13:41:39

Erbol.- Ante el pedido de investigar en el caso “Golpe I” a las exparlamentarias Susana Rivero y Adriana Salvatierra, la Fiscalía General del Estado sostuvo este viernes que no mezcla la política con lo jurídico y que actúa a la luz de evidencias. Lidia Patty pidió públicamente que se investigue a Rivero y Salvatierra, por haberse reunido con opositores en los diálogos que se desarrollaron en noviembre de 2019 en la Universidad Católica de La Paz, donde se trató el tema de la sucesión constitucional. La exdiputada descartó presentar denuncia, pero dejó en criterio de la Fiscalía definir si ampliaba la investigación. “La esfera política no la queremos mezclar con la esfera jurídica. Es decir, mucho se puede decir en el ámbito mediático, en el ámbito político, pero nosotros, insisto y reitero, y que por favor quisiera que quede claro para nuestra población, nosotros actuamos a la luz de las evidencias, a la luz de los elementos de convicción, a la luz de los elementos materiales que empezamos a captar dentro de los diferentes procesos de investigación que vamos realizando”, dijo el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, consultado sobre Salvatierra y Rivero. Consultado sobre si se podría ampliar la investigación contra las exparlamentarias, Quispe señaló que la investigación y la estrategia de los fiscales darán luces para cumplir con todas las acciones que sean necesarias, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. Anteriormente, el ministro de Justicia, Iván Lima, descartó la posibilidad de que Salvatierra y Rivero sean procesadas penalmente en este caso, sin embargo, desde las cuentas de redes sociales de Jeanine Añez se observó la conducta del Ministro y lo acusó de dictar a fiscales y jueces quien tiene impunidad. Mediante redes sociales, Rivero aseveró que está lista para asumir defensa y que cumplió con su deber constitucional en 2019. “Venga Patty”, afirmó.