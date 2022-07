Dice que es racismo: Diputado Arce exige a Nayar retractarse de comparar a Evo con Pablo Escobar





08/07/2022 - 13:16:23

Erbol.- Indignado, el diputado del MAS, Héctor Arce, exigió este viernes que su colega de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, se retracte de involucrar a Evo Morales con el narcotráfico y compararlo con Pablo Escobar o, de lo contrario, la denunciará por instigación al racismo. Nayar comparó a Morales con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, a tiempo de pedir a equipos de futbol internacionales que no participen en la Copa Evo, que se realizará en el Trópico de Cochabamba, para que no “arruinen su imagen” con presuntos “narcovínculos”. “Vamos a esperar que hasta el día lunes o martes la colega Luisa Nayar se retracte de las acusaciones que está realizando, de vincular a Evo Morales, la región del Trópico de narcotráfico, de comparar a Evo Morales con Pablo Escobar”, manifestó el diputado. “Si no se retracta de estas acusaciones, vamos presentar una denuncia penal contra la señora Luisa Nayar por el artículo 281 del Código Penal, por el delito de difusión o instigación al racismo”, agregó. Héctor Arce consideró que Nayar demuestra “actitud infantil” y que comete delitos al enviar una carta a los equipos internacionales. En las nota suscritas por parlamentarios de CC y dirigida a equipos de futbol del exterior, se mencionan hechos presuntamente vinculados al narcotráfico y se los relaciona con el MAS, Evo Morales y el Trópico de Cochabamba. “Con su cartita está cometiendo delitos la señora diputada. Está estigmatizando a toda una región de narcotráfico, está estigmatizando a nuestro líder Evo Morales Ayma”, denunció Héctor Arce. Dijo que el torneo de futbol sub-17 realzará el nombre del país, la infraestructura que tiene el Trópico y dinamizará la economía.