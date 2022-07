Súper mascarilla anticovid para bebé arrasa en las redes sociales





08/07/2022 - 13:11:03

Las mascarillas se han convertido en nuestras aliadas desde hace más de dos años. Desde que la pandemia del coronavirus llegase a nuestras vidas, esta herramienta sanitaria no se ha despegado de nosotros. Con la llegada de las vacunas y la mejoría de los contagios a nivel global, los tapabocas han ido desapareciendo poco a poco. No obstante, hay algunos espacios en los que siguen siendo obligatorias como los transportes públicos o los centros sanitarios. Precisamente ha sido en uno de estos espacios donde se ha visto en los últimos días una de las situaciones más raras y peculiares desde que comenzase la pandemia de covid-19. En un avión de la compañía Air New Zealand, un bebé ha sorprendido a todos los pasajeros de la aeronave por llevar de forma muy curiosa y radical la mascarilla. La fotografía que se ha hecho viral en las redes sociales fue captada por otro pasajero del mismo vuelo donde viajaba el bebé y su madre. En la publicación se puede ver al pequeño cogido en los brazos de su madre mientras hacen cola para poder salir del avión. No obstante, lo llamativo de esta imagen es la manera en la que el niño lleva la mascarilla. En la fotografía se puede ver la mascarilla con dos agujeros a la altura de los ojos para permitir la visibilidad al niño. De esta forma, los padres del pequeño deciden 'proteger' a su hijo y ponerle la mascarilla ocupándole toda la cara. La imagen ha desatado las risas y las bromas en las redes sociales. Sin embargo, algunos usuarios también han criticado la drástica medida de los progenitores para proteger al niño y a los pasajeros del vuelo en el que viajan. Hay que destacar que las mascarillas no son obligatorias para los niños menores de 12 años. Por tanto, estos padres no tienen por qué poner el tapabocas a su hijo de menos de un año.