Cuesta casi $us 2 millones: El reloj de pulsera más fino del mundo es mecánico y tiene el grosor de una moneda





08/07/2022 - 12:49:37

Fabricar relojes de pulsera es un arte. Ese arte se aprecia especialmente en las raras ocasiones en las que un fabricante de estos ingenios saca músculo de ingeniería y decide hacer algo casi imposible como el Richard Mille RM UP-01 Ferrari, un reloj que, de momento, ya ha batido un récord mundial. Ese récord es, cómo no, el del reloj más fino del mundo, pero antes de llegar a él remontémonos un poco en el tiempo. En 2018 el récord al reloj mecánico de pulsera más fino lo tenía el Piaget’s Altiplano Ultimate Concept con un grosor de 2mm. A comienzos de este mismo año otro fabricante, Bulgari, presentaba el Octo Finissimo Ultra y se hacía con el récord al bajar a 1,88mm. El récord apenas le ha durado unos meses porque el RM UP-01 mide 1,75mm de grosor. ¿Hay alguna razón práctica para diseñar un reloj de pulsera tan fino? Ninguna. Alguno podría argumentar que es para que no se note en la muñeca cuando lo llevas, pero entre 2mm y 1.75 no creo que haya tanta diferencia. Al final es una cuestión de probar que es posible y de lucir talento de ingeniería frente a otros fabricantes. Al fin y al cabo embutir todas las ruedas y resortes necesarios para un reloj mecánico en semejante grosor es básicamente un prodigio de la miniaturización. Para asegurar que el reloj resiste pese a su grosor, el exterior está fabricado en titanio de grado 5, que según el fabricante es tan fuerte como el acero. La maquinaria interna ha sido diseñada en colaboración con el relojero Audemars Piguet Renaud & Papi, y mide solo 1,18mm de grosor. Para aprovechar al máximo el espacio necesario para la maquinaria, la pantalla se ha reducido al mínimo. De hecho la hora la dan dos esferas pequeñas que no son precisamente lo más práctico del mundo, pero lo práctico no se ha tenido muy en consideración aquí. En lugar de coronas laterales, los controles para poner este reloj en hora están en la propia esfera y probablemente sea más sencillo operarlos con una pequeña herramienta. Pese a su delgadez, es sumergible a una profundidad de 10 metros. El Richard Mille RM UP-01 Ferrari se fabricará en una serie limitada de solo 150 unidades y su precio será de casi dos millones de dólares (1.888.000). El precio de un Richard Mille “normalito” suele alcanzar los 500.000 dólares, por si te lo estabas preguntando. Como para nadar con él.