El agua más antigua del planeta tiene 1.200 millones de años y todo lo necesario para la vida





08/07/2022 - 12:39:16

Gizmodo.- En 2013, un equipo de científicos descubrió una pequeña reserva de agua atrapada en la roca en las profundidades de una mina canadiense. Era el agua más antigua de la que se tenía constancia. En 2016, otro depósito subterráneo a mayor profundidad batió el récord del anterior. Ahora han descubierto otro de esas “vetas” de agua en Sudáfrica, y el hallazgo es importante... para la vida en otros planetas. En esta ocasión, el equipo de investigadores se ha desplazado hasta la mina de oro y uranio de Moab Khotsong, en Sudáfrica, donde se ha encontrado un depósito de agua a tres kilómetros bajo la superficie. Es aproximadamente la misma profundidad que la del depósito hallado en Canadá en 2016, lo que para empezar demuestra que el caso canadiense no es una mera aberración geológica y que las bolsas de agua atrapadas en la roca de esta forma son más comunes de lo que parece. Los resultados del estudio llevado a cabo por Oliver Warr y sus colegas acaba de publicarse en la revista Nature. Lo importante del descubrimiento no es solo la antigüedad, que ronda los 1.200 millones de años, sino el hecho de que la muestra de agua analizada en Sudáfrica contiene todos los elementos necesarios para la vida en ausencia del Sol. Las reacciones entre el agua y ciertos tipos de roca producen elementos químicos por decaimiento radioactivo, en particular hidrógeno, metano e hidrocarburos complejos que son cruciales para proporcionar energía a formas de vida a especies adaptadas a vivir en altas profundidades. La concentración de estos elementos aumenta con el tiempo, lo que, en palabras de los investigadores, convierte a estos depósitos en una auténtica “caja de Pandora para la vida”. Se da además la circunstancia de que el tipo de roca en el que han aparecido estos depósitos de agua es muy común y forma parte de alrededor del 72% de la corteza terrestre en extensión. Según los cálculos de los científicos, este tipo de roca podría contener nada menos que el 30% de todo el agua del planeta. Las implicaciones del descubrimiento para la búsqueda de vida extraterrestre son importantes. Para empezar ahora sabemos que la ocurrencia de estos depósitos de agua es bastante común, y además se trata de un agua que es un caldo de cultivo para la vida. El hallazgo, en definitiva, nos da un lugar más donde buscar vida microscópica cuando pisemos otros planetas aparentemente desiertos en la superficie.