Dicen que Gerard Piqué ya le presentó su novia a sus dos hijos





08/07/2022 - 11:21:02

Gerard Piqué y Shakira siguen dando qué hablar. Su separación los dejó en todos los portales de chimentos y deportes y, al parecer, se quedaran allí durante varias semanas más. Ahora se suma un nuevo capítulo a la historia, parecería que el futbolista ya le presentó a sus hijos su nueva pareja. Apenas se supo que la pareja más querida por todos estaba en crisis y que ya vivía por separado, a Piqué se lo relacionó con una mujer rubia, una “amiga especial”, la que parecería estar cada vez más involucrada en su vida. Y es que varios medios españoles aseguran que los pequeños Sasha y Milan ya conocieron a la mujer en el Mundial de Globos realizado en el Fira de Barcelona. “Supongo que Piqué habría hablado con Shakira de repartirse el fin de semana. Si el sábado por la mañana regresaba de Dubái, pues el domingo estuvo con sus hijos”, comentaron en un programa de la televisión de España. El detalle, es que al evento también fue quien sería la nueva novia de Piqué, quien tendría 22 años y su nombre empezaría con la letra C. “Estaba esta chica con la que se le ha visto últimamente, con la que mantendría una amistad muy estrecha y muy especial y en ningún momento se escondieron de las cámaras”, revelaron. En los medios españoles revelaron que el jugador del Barcelona ya hizo más oficial su nueva relación. “Me comentan que ella ya conoce a los hijos de la pareja, no sé en calidad de qué conoce a los hijos de la pareja, me imagino que como una compañera de trabajo más”, dijeron. “Yo dudo mucho que él la haya presentado abiertamente como su pareja. Es más, en su entorno laboral ella no actúa como consorte ni como pareja de Gerard Piqué. En el trabajo, en la empresa, ella es una trabajadora más”, sumaron. Según lo que se sabe, la joven en cuestión trabaja en Kosmos Global Holding S.L., la empresa de Gerard. “A lo mejor lo que empezó como un rollito y parecía que tenía que ser una más que pasara por ahí, se ha convertido en algo serio y por eso la gente acaba atando todo un poco”, comentaron los periodistas. “Desconocemos la naturaleza de esta relación, pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para no ser vistos juntos. Esto nos hace pensar que esta relación seguiría adelante. Además, sería más especial de lo que en un principio suponíamos”, afirmaron.