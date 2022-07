Luis Miguel más feliz que nunca en Miami disfrutando de su nuevo look





08/07/2022 - 10:13:40

Quién.- Hace unos días contamos que Luis Miguel está mejor que nunca, con un look que le hace toda la justicia a sus mejores tiempos y ahora lo pudimos reconfirmar. El Sol está en Miami, Florida, disfrutando de esta nueva imagen que lo tiene muy feliz y que no le importa compartir con la gente. Fue a través del Instagram de Yael Sandler que pudimos ver de nueva cuenta a LuisMi en un video en el que se le ve muy feliz, disfrutando del clima de Florida. Varias personas se encontraron también con el artista, en otros hot spots de la ciudad y una fuente que estuvo en uno de ellos nos contó algunos detalles. Nuestro informante en Miami nos dijo que sí, Micky se ve radiante, todo un sol resplandeciente. Este tiempo que se mantuvo ausente tal parece que le sirvió como nunca para encontrar su centro y así proyectar ese sensación de que se encuentra en uno de sus mejores momentos. "Es súper lindo, está más mono que nunca, platicando, aliviado, se ve guapisimo", nos reveló la persona en un momento en el que apareció Luis Miguel. Algo que nos llamó la atención es que nos contaron que no estaba solo en estos lugares, aunque la chica que lo acompañó prefirió quedarse tras él cuando las personas se acercaban. Es bien conocido que El Sol da sopresas enormes, como cuando después de un concierto en el Auditorio Nacional, el 21 de febrero de 2018, decidió detener su caminoneta y bajar el vidrio para compartir con las personas y medios que estaban en la salida de staff. En esta ocasión en Miami, las personas que se le acercaban no eran complacidas para tomarse una foto con él, pero sí en poder pasar incluso varios minutos platicando con él. "Dijo que cuida mucho la parte de su privacidad… pero nos abrazó y saludó", contó con emoción la fuente. Nuestro informante quiso insistir en esta parte: "Se ve feliz, en paz, súper fit y muy guapo, como en sus mejores años". Recientemente en una imagen que circuló en redes sociales vimos a El Sol posando para una postal al lado de la influencer Naiza, la pintora hondureña Jamalat Larach y Agatha Sencion. Todos estaban en el bar Sexy Fish, y las suposiciones de que Luis Miguel se encuentra en una de sus etapas, en esta madurez, es lo mejor que nos fue confirmado por nuestra fuente. Habrá que esperar si este reboot significará que la estrella regresará a los escenarios y el Auditorio Nacional seguramente lo esperará con los brazos abiertos.