Nuevas revelaciones dan revés a retórica de golpe de Estado





08/07/2022 - 09:15:57

Página Siete.- Las revelaciones de tres actores políticos de fines de 2019, en el marco del caso Golpe I, dan un revés a la retórica del golpe de Estado, la cual es impulsada por el expresidente Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS). Desde la pasada semana, el Ministerio Público reanudó la toma de declaraciones del caso que interpuso Lidia Patty, exdiputada del MAS. Los primeros en comparecer fueron el exjefe de campaña de Comunidad Ciudadana Ricardo Paz y el jefe de bancada de esa alianza en Diputados Carlos Alarcón. Entre el miércoles y ayer, tres actores políticos de 2019, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Omar Aguilar revelaron detalles de las reuniones del 11 y 12 de noviembre de ese año, a las que asistieron representantes del MAS y de la oposición. El expresidente Quiroga, tras declarar, difundió un documento, en el que señala que, en la reunión del 12 de noviembre, cuando se abordó la sucesión presidencial, sugirió a los tres legisladores presentes, tanto de la oposición como del oficialismo, que tengan una reunión a solas. Añadió que ese planteamiento tenía la finalidad de que los masistas no argumenten que hubo intromisión extranjera y de políticos ajenos a la Asamblea Legislativa, como ahora lo hacen. Según el escrito de Quiroga, luego de ese encuentro aparte, las representantes del MAS, si bien preferían al entonces senador Víctor Hugo Zamora, no objetaron que Jeanine Añez asuma la Presidencia “Después de ver las dificultades legales que conllevaba elegir en la sucesión a un secretario, en lugar de una vicepresidenta, las representantes del MAS acordaron apoyar esa tarde a la senadora Añez en consulta con su bancada, como lo señala la memoria de la Iglesia. Después no lo hicieron y se ausentaron del Congreso”, dice el exmandatario. Para Morales, las declaraciones de Quiroga lo evidencian como “golpista confeso”. “Con sus declaraciones ante la Fiscalía, Tuto Quiroga es ahora un golpista confeso. Admitió que para forzar la autoproclamación inconstitucional y el falso ‘vacío de poder’, daba órdenes a la Fuerza Aérea mientras tratábamos de salvar la vida”, tuiteó. La “súplica” para asistir Doria Medina, dirigente de Unidad Nacional, detalló que asistió a la reunión en la Universidad Católica, porque el exministro y actual embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, Héctor Arce, “le suplicó” que vaya. En ese momento, comentó, estaba en su domicilio y veía las noticias que reflejaban la situación crítica por la que atravesaba la nación. El político aseveró que una vez que llegó al lugar de la reunión, solicitó a los legisladores presentes que den una salida a la sucesión presidencial para pacificar el país. “No se podía seguir dando más vueltas; los bolivianos necesitaban una pronta solución a la incertidumbre y al vacío de poder. Yo pedí decisiones rápidas, en el marco legal y democrático. El país lo requería de manera urgente”, detalló. Coordinación con Morales Omar Aguilar, exsenador del MAS, dijo que Salvatierra les comentó que Morales tenía conocimiento de todo lo que acontecía en las reuniones del 11 y 12 de noviembre en la Universidad Católica Boliviana. “Conversamos con Adriana, ella nos dijo que todos sus actos, incluida su renuncia, los coordinaba con Evo Morales, coordinaba los avances de las reuniones en la Universidad Católica”, complementó el exlegislador. Aguilar también reveló que hubo una reunión, vía contacto telefónico, en la que participaron los exministros Arce, Carlos Romero y Javier Zavaleta, desde Bolivia; Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y la exministra Gabriela Montaño, desde Argentina. Esa conversación se produjo días antes de la aprobación de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, puesta en vigencia el 24 de noviembre. Aguilar afirmó que Morales avaló esta normativa que convocaba a nuevos comicios, puesto que su intención era ser candidato nuevamente. El Ministerio Público, dentro del proceso del denominado Golpe I, ya notificó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que comparezca a declarar el 12 de julio, en calidad de sindicado. El exministro de la Presidencia, del gobierno de transición, Jerjes Justiniano, debe presentarse el 14, en calidad de testigo.