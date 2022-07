Senado aprueba norma que reduce multas para regularizar deudas tributarias





08/07/2022 - 08:40:53

ABI.- El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este jueves el Proyecto de Ley 256-21 que tiene por objeto modificar las leyes 2492 y 843 para contribuir a la reconstrucción económica, facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El Proyecto de Ley dispone, además, la continuidad de facilidades de pago por deudas tributarias incumplidas y multas pendientes que tienen algunos contribuyentes con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional (AN). Muchos contribuyentes que estaban registrados en un plan de pagos se vieron obligados a interrumpir sus compromisos por los efectos de la pandemia del COVID-19. Con la normativa analizada en el pleno del Senado, los contribuyentes podrán retomar su plan de pagos bajo las mismas condiciones que tenían anteriormente. La norma amplía el plazo del “arrepentimiento eficaz” de 10 a 20 días para que el contribuyente pueda regularizar su situación sin el pago de multas en ese periodo de tiempo, o bien pueda acogerse a un plan de pagos para saldar sus deudas pendientes con el Estado. De igual forma, se establece una reducción de la sanción por omisión de pago del 100% al 60% del tributo omitido, medida que será aplicada de forma retroactiva en tanto sea más beneficiosa para el contribuyente. Con la modificación a la Ley 843 se plantea poner en igualdad de condiciones al ejercicio libre de profesiones y oficios, que actualmente tributan el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) para que estén alcanzados por el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC- IVA) como toda persona natural. En la actualidad, muchos profesionales independientes no pueden presentar descargos de facturas que no estén relacionados a su rubro. Con la norma, estos profesionales dejarán de pagar el IUE y serán alcanzados por el RC-IVA para que puedan descargar todas las facturas que no estén necesariamente relacionadas a su rubro. "Con esta medida, los profesionales independientes estarán más motivados a pedir facturas por la compra de bienes y servicios porque ahora esas facturas le servirán para poder descargarlas a su favor", según informó el Ministerio de Economía.