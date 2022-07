Narcoaudios: Presentan pruebas donde exhiben que hubo operativo en Valle de Sacta







El Deber.- El supuesto denunciante del caso ‘narcoaudios’, el coronel Yerko Terán Mendoza, presentó el miércoles un memorial a la Fiscalía de Cochabamba solicitando su exoneración y denunciando que sus camaradas son amedrentados para declarar en falso.

“De las declaraciones realizadas por los funcionarios policiales Sgto. Víctor Hugo Zelada Sebastián, Cap. Aldo Mirco Carreño, Cap. Iver Alejandro de Villegas Herbas, Sbtte. Víctor Gonzalo Valero, Sbtte. José Fernando Castillo Valencia y el Tte. Jaime Espinoza García, se tiene que los mismos han indicado que no había ningún laboratorio y que no ingresaron al mismo, por lo que se colige que los mencionados funcionarios policiales mintieron en sus declaraciones por no haber garantías por parte del Ministerio Público ya que estos funcionarios estarían siendo amedrentados y presionados para que no declaren la verdad”, señala el memorial que presentó la defensa de Terán Mendoza.

El 4 de abril el expresidente Evo Morales presentó unos audios en los que se podía escuchar conversaciones en las que pedían abortar un operativo antidrogas. Tres días después de esa denuncia se conoció que el denunciante fue el coronel Yerko Terán que en ese entonces se desempeñaba como comandante de la unidad Chimoré, fue involucrado en una investigación de oficio que inició la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Ahora, el exjefe policial denuncia que sus camaradas mintieron sobre ese operativo y como pruebas presentó videos y fotografías con los nombres y apellidos de los autores de ese material. En su memorial relata quiénes participaron y cómo fueron obligados a abandonar el operativo; por esas consideraciones solicitó que la Fiscalía rechace su procesamiento y lo libere de culpa.

Terán envió los números de celulares de sus camaradas para que las autoridades fiscales y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), verifiquen los números, y el posicionamiento de los equipos los días 24, 25 y 26 de marzo. De ese modo se verificaría dónde estuvieron esas personas en esas fechas.

Según su relato, adjuntó las coordenadas del megalaboratorio que encontraron en Valle Sacta y pidió una inspección ocular al lugar para verificar sus acusaciones. El pedido del coronel Terán fue presentado el miércoles 6 de julio.