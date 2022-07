Rodríguez Veltzé: Es un gravísimo error dejar en manos de la justicia la crisis política de 2019





07/07/2022 - 19:58:54

Correo del Sur.- El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé manifestó su desacuerdo sobre la judicialización de la crisis política del 2019 porque, en su criterio, reducir el conflicto a “Golpe de Estado” o “fraude electoral” no refleja la gravedad del “descalabro constitucional”. “Francamente, no creo que sea solo el sistema judicial el que deba resolver esa crisis, porque esa crisis no solamente quebró el país, sino que también quebró nuestro espíritu de bolivianos (…) Creo que dejar solo en manos de la justicia un desenlace reducido a ‘golpe’ o ‘fraude’ es un gravísimo error, pero bueno, ahí están los procesos y habrá que respetarlos”, sostuvo el exmandatario durante un encuentro para la transformación de la justicia. Veltzé cuestionó al Fiscal General del Estado, autoridad llamada por ley, porque no impugnó en su momento los supuestos episodios de vulneración al orden constitucional que ahora el Gobierno asegura que existieron. “El titular de la acción penal pública, el señor Fiscal General del Estado, al contrario, no lo hizo, se puso a perseguir a otras autoridades y exautoridades; y esos jueces también procesaron a los ciudadanos”, reclamó. El expresidente aseguró que los tribunales no reestablecerán la convivencia ciudadana tras la crisis política porque existen graves heridas en la sociedad, que es importante sanar; una de las alternativas que sugirió es empezar a debatir la justicia restaurativa “en ámbitos donde corresponde, (porque), a diferencia de la otra justicia, no castiga, sana”. La expresidenta interina Jeanine Áñez fue sentenciada en un juicio ordinario, impulsado por el Gobierno, a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes dentro del caso “Golpe de Estado II”; ahora es juzgada en el caso “Golpe de Estado I” junto a otros líderes de oposición.