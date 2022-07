Golpe II: Militares que fueron a juicio abreviado recibirían libertad tras cumplir requisitos





07/07/2022 - 19:51:07

Erbol.- El abogado Eusebio Vera, que defiende al general Jorge Terceros y Palmiro Jarjury, informó que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción aceptó la solicitud de suspensión condicional de la pena, para sus clientes que se acogieron a juicio abreviado en el caso denominado “Golpe de Estado II”, con lo cual faltaría sólo cumplimiento de requisitos para que accedan a este beneficio y salgan de la cárcel. Terceros y Jarjury reconocieron el grado de complicidad en los hechos imputados por el caso “Golpe II” y en febrero de este año recibieron una sentencia de tres años de cárcel, en proceso abreviado. El abogado Vera indicó que el Tribunal aceptó la solicitud para suspender la pena de estos dos militares y les impuso cinco condiciones, para que tengan el beneficio. Entre las condiciones que deben cumplir están la verificación del domicilio, donde deben permanecer un año sin modificación. Asimismo, el Tribunal les impuso que no mantengan ningún tipo de contacto con los otros participes en el caso “Golpe II”, así como no concurrir a los lugares que han sido objeto de investigación. También deben permanecer en territorio nacional al menos durante un año. Terceros está con detención en el penal de Palmasola y Jarjury se encuentra en la cárcel de Patacamaya. Ambos fueron parte del Alto Mando liderado por Willliams Kaliman en 2019. El abogado señaló que, previo cumplimiento de los requisitos de carácter administrativo, se permitirá que sus defendidos se constituyan a sus hogares. “Consecuentemente en el caso Golpe II ya estaría dada la orden de que ambos ciudadanos ya no permanezcan en los recintos carcelarios”, agregó el jurista.