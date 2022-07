En algún momento me tocará irme: Andrés García padece grave enfermedad tras una vida llena de excesos







Quién.- Luego de sufrir una caída que le provocó una herida en la cabeza, el actor Andrés García fue hospitalizado y tras practicarle varios estudios, los médicos le confirmaron una lamentable noticia que, a sus 81 años, pone en riesgo a su salud.

“Margarita (su esposa) dice que estoy mejor que ayer, pero ayer yo me estaba muriendo en serio”, comentó en entrevista con el programa De primera mano para luego recordar que desde hacía tiempo sus amigos doctores le decían que le bajara a los excesos y siempre los ignoró.

“‘Bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible. No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo”, declaró.

El galán de telenovelas en la década de los 80 , dijo que tras haber sido diagnosticado de cirrosis, comenzó con dolores en los hombros, nudillos, omóplatos y varias partes del cuerpo.

“De hecho, creo que tengo rotos un par de huesos. Estoy harto de hospitales, me estaban dando pastillas, que son buenas para tranquilizarse, un ansiolítico, y otras cosas que me dieron más modernas”, explicó.

El protagonista de películas como Tintorera y Pedro Navaja consideró que ve complicada su recuperación. “Ahorita sí ya la veo difícil, pero voy a hacer la lucha. Aunque me veo al espejo caminando con andadera y a los 10 pasos ya me cansé, tengo que aceptarme".





"En algún momento me tocará irme"

Se preguntó entonces: “¿Cuánto tiempo me va a permitir la cirrosis vivir? No lo sé. Me tengo que morir, me voy a morir, no es que no me dé miedo y que sea el macho. He vivido mucho y casi todo el mundo, entre los 80 y 90, ya se murió. De hecho, de nuestra generación quedan pocos y en algún momento me tocará irme a mí".

Andrés García reveló que si la cirrosis acaba con su vida, todo su patrimonio lo está poniendo a nombre de su esposa Margarita. “No vaya a ser que me vaya de repente y la deje en el aire”. El resto de sus cosas serán para "algún otro hijo que se lo merece, porque no todos se lo merecen. Los hijos están para echarle la mano a los papás cuando es necesario, y a mí no me la han echado más que el hijo de Margarita (Andrés Portillo)".

Resaltó que Andrés Portillo es quien ha trabajado con él y le ayuda. “Me ha mandado pruebas de covid para ver qué tengo. Lo que tengo es una grave debilidad y cirrosis, la cirrosis te mata".

A través de un video que recién compartió en su canal de YouTube, y que tituló: Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano, el papá de Andrés, Leonardo y Andrea García se muestra débil en una cama y con una sutura en la cabeza.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto, que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, escribió García junto a las imágenes que alertaron a sus incondicionales.