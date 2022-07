Las Spice Girls se reunirán por primera vez en diez años





07/07/2022 - 17:28:01

Las cinco Spice Girls actuarán por primera vez juntas desde la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, como parte de las celebraciones del cumpleaños 50 de Geri Horner. Ginger Spice Geri invitó a sus ex compañeras Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm y Victoria Beckham a la fiesta que se celebrará en septiembre, en una mansión de grado II en Oxfordshire, cerca de la casa de David y Victoria en los Cotswolds. De acuerdo con el diario The Sun, la celebración "será una noche increíble. Se trata de un evento de corbata negra con asientos y el tema es la elegancia atemporal. Un montón de amigos de Geri y su marido Christian estarán allí y, sorprendentemente, Geri ha invitado a todas las Spice Girls, incluyendo a Victoria". La publicación también aseguró que las artistas están impacientes por reunirse para cantar el clásico 'Happy Birthday' a su amiga y compañera de agrupación, además de interpretar el famoso tema que las lanzó a la fama internacional, 'Wannabe'. "Que una de las Spice cumpla 50 años es algo increíble. Todas quieren celebrar la ocasión con estilo y reunirse después de una década parece el momento perfecto", dijo una fuente a The Sun. El grupo actuó por última vez en 2019 -aunque sin Victoria- cuando las Girls se embarcaron en una gira de 13 fechas por el Reino Unido e Irlanda con todas las entradas agotadas. El anuncio del reencuentro de la famosos agrupación de los 90 llega después de que la cantante Mel C aseguró que sería un "sueño absoluto" para las Spice Girls poder tocar en el popular festival de música de Glastonbury en su próxima edición. En declaraciones a la emisora BBC Radio 4, la intérprete reveló además que tenía "una buena sensación" de que la diseñadora de moda y exintegrante de la banda Victoria Beckham se uniría también a la formación si les ofrecieran participar en la cartelera. Aunque anteriormente mencionaron que Victoria no estaba interesada, las cosas pudieron haber cambiado mucho "Lo he hablado con las chicas -por las otras Spice girls, Emma Bunton, Mel B, Geri Halliwell y Victoria Beckham- y es el escenario más importante del mundo, tenemos el mejor festival de música de todo el mundo justo aquí", dijo. Sporty Spice participó ayer como DJ en una sesión celebrada en el escenario Williams Green de Glastonbury. Sobre su experiencia, reconoció que "no esperaba que fuera a ser tan potente y que tanta gente se volviera loca, fue una introducción maravillosa al festival".