IBCE avizora nuevos récords de exportaciones bolivianas este 2022





07/07/2022 - 12:41:31

ABI. - Tomando en cuenta que a mayo de este año Bolivia alcanzó un superávit comercial de $us 1.082 millones, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) avizoró este jueves nuevos récords de exportaciones bolivianas este 2022. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a mayo de 2022, el país registró su mayor superávit comercial en nueve años, por $us 1.082 millones. Las exportaciones totalizaron $us 5.716 millones, superando de lejos a las importaciones que sumaron $us 4.634 millones. “Esto hace avizorar una gestión muy positiva hasta fin de año, algo que beneficiará a las Reservas Internacionales Netas del Banco Central de Bolivia, y la estabilidad económica”, dijo el gerente general de esa entidad, Gary Rodríguez, en una rueda de prensa. Destacó que las exportaciones no tradicionales (ENT), a mayo, registraron, luego de 17 años, su máximo aporte al valor global (28%), mientras que las ventas internacionales tradicionales aportaron con un 72% (50% minerales y 22% hidrocarburos). “A este ritmo, hasta fines de 2022 podrían darse tres resultados sobresalientes: récord de exportaciones por más de 13.000 millones de dólares, récord de exportaciones no tradicionales por 4.000 millones de dólares y un aporte superior al 30% de las ENT sobre el total”, concluyó. Señaló que, sin contar las reexportaciones ni efectos personales, las ventas externas crecieron hasta mayo 38% en valor y 1% en volumen. Las importaciones tuvieron un crecimiento del 37% en valor y 14% en volumen, en comparación a los primeros cinco meses del pasado año. En pasados días, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que con el 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) acumulado a abril de 2022, Bolivia es el país con el segundo superávit comercial más alto de la región pese a los efectos negativos de la guerra entre Ucrania y Rusia.