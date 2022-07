Una senadora de EE.UU. pide votar por ella mientras hace twerking parada de cabeza





La senadora demócrata por Rhode Island, Tiara Mack, publicó un video en TikTok en el que hace 'twerking', mientras se encuentra parada de cabeza, e insta a votar por ella. Al final del 'clip' de ocho segundos, que no forma parte de su campaña oficial, la legisladora de 28 años, sonríe y se despide diciendo: "vote por la senadora Mack". Anteriormente, la congresista también patrocinó un proyecto de ley para educar a los niños en "educación sexual 'queer', inclusiva y basada en el placer". Tras la publicación del video, varios internautas no tardaron en reaccionar. "Esto simplemente no hará que te elijan", comentó un usuario de TikTok. "No quiero volver a oírte quejar de que 'las mujeres no son respetadas en este país' después de publicar esto", escribió otro. RT.-