Gabriela Montaño espantada por las declaraciones de Patty que pide procesar a Salvatierra y Rivero





07/07/2022 - 12:17:44

Erbol.- La expresidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, manifestó que las declaraciones de su excolega Lidia Patty la “espantan”, después de que pidió procesar a Susana Rivero y Adriana Salvatierra. Patty consideró que Rivero y Salvatierra cometieron traición al reunirse en noviembre de 2019 con opositores, durante los diálogos realizados en la Universidad Católica donde se trató el tema de la sucesión presidencial. También les reprochó sus renuncias presentadas en ese periodo. Montaño aseveró, mediante su cuenta de Twitter, que Rivero y Salvatierra “pusieron y ponen el pecho a las balas en los más duros momentos”. Señaló también que sino porque cuando tuvieron que defender a Patty de una agresión física en la Asamblea Legislativa Plurinacional (CPE) no dudaron ni un minuto. “Recuerdo perfectamente el momento en que Susana Rivero se enfrentó al bravucón de la derecha que agredió físicamente a Lidia Patty cuando éramos diputadas”, sostuvo la también exministra. Montaño manifestó que se equivocan quienes pretenden enfrentar y dividir a las exparlamentarias. “Para mí lo central es que quienes asesinaron a bolivian@s durante el golpe de estado vayan a la cárcel, quienes tomaron el poder por asalto para robar y abusar no sean impunes. Memoria, verdad y justicia. Eso no se construye golpeando a otras víctimas con acusaciones absurdas”, finalizó.