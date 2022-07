Quienes firmaron el decreto supremo de la muerte pronto estarán sentados en el banquillo de los acusados: Ministro Lima





07/07/2022 - 11:55:03

ABI.- El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó que los procesos de investigación por las vulneraciones que se vivió en noviembre de 2019 estén avanzando. Recalcó que desde el Estado se garantiza un debido proceso; sin embargo, también se debe asegurar que no exista impunidad. “Lo que tenemos que hacer es garantizar el debido proceso. Lo que vamos hacer es asegurar al país que no existe impunidad para ninguno de los graves crímenes que han ocurrido. Hay un esfuerzo y un compromiso del Gobierno del presidente (Luis) Arce de garantizar ese debido proceso, pero que no se confunda la garantía del debido proceso con la impunidad”, indicó el titular de Justicia en entrevista con Bolivia TV. Observó que el Ministerio Público, recién hubiera empleado todas las medidas procesales del Código de Procedimiento Penal para que los testigos en el caso denominado Golpe de Estado I presten su declaración. Indicó que con estas medidas pronto se tendrán resultados en los procesos penales. Recordó que en el caso de la masacre de Sacaba (Cochabamba) ya se tiene a dos militares con detención preventiva. En esa línea señaló que pronto se podría tener una acusación por las masacres del 2019. “Pronto el pueblo boliviano, estoy seguro que este año, va a ver sentados en el banquillo de los acusados a quienes han firmado el decreto supremo de la muerte, a quienes han propiciado la muerte de bolivianos en graves hechos, que no se pueden calificar de otra forma que no sea ejecuciones extrajudiciales”, recalcó. Lima aseveró que Bolivia es un Estado democrático y con un Gobierno comprometido con la justicia. “Bolivia es un país diferente, es un país que su democracia la basa en el respeto a su pueblo y su pueblo pide justicia. Es lo que estamos haciendo y es lo que va a garantizar el Gobierno del presidente Arce”, señaló.