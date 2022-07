El dólar alcanza máximos históricos en Latinoamérica





07/07/2022 - 10:24:34

DW.- El dólar siguió su ascenso imparable en Latinoamérica y este miércoles llegó a máximos históricos en Chile y Colombia, en medio de un escenario mundial marcado por el nerviosismo ante una posible recesión en Estados Unidos y adversas coyunturas políticas y económicas en algunos países de la región. La divisa estadounidense llegó a cotizarse cerca del mediodía a 1.000 pesos chilenos y cerró la jornada en 965 pesos, un nuevo máximo histórico en medio de un fortalecimiento global de la divisa y ante el retroceso del valor del cobre, la principal exportación del país. La moneda estadounidense osciló entre los 954 pesos y los 1.000 pesos, según operadores locales, y creció un 1,36 % con respecto a la jornada anterior, cuando cerró en 953 pesos chilenos por dólar.



Boric: la incertidumbre política afecta El presidente chileno, Gabriel Boric, achacó el alza a factores externos pero también a la "incertidumbre" generada por un eventual cambio la norma constitucional, toda vez que el próximo 4 de septiembre será votado en plebiscito el proyecto de carta magna elaborado durante un año por la Convención Constituyente. "(La apreciación del dólar) es tremendamente preocupante. Hay diferentes causas: la baja del precio del cobre, por un lado (...) Ahora, también hay factores internos y en esto la incertidumbre, sin lugar a dudas, contribuye", consideró Boric. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, intentó tranquilizar el mercado afirmando que "los factores que en el pasado hicieron a Chile especialmente vulnerable frente al tipo de cambio hoy día ya no están". Máxima tasa histórica en Colombia Colombia también registró el miércoles la llegada del dólar a la máxima tasa de su historia, de 4.353 pesos, después de dos semanas traspasando las 4.000 unidades, según el monitoreo del Banco de la República (central). La tasa representativa del mercado vigente, según el Banco de la República, fue de 4.259,86 pesos, mientras que en algunas casas de cambio se vendía inéditamente por debajo del valor de mercado, a entre 4.140 y 4.170 dólares. La divisa estadounidense empezó a subir de forma pronunciada el pasado 21 de junio, el día en que abrieron los mercados después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el ganador fue el candidato izquierdista, Gustavo Petro. Según el banco central, la devaluación del peso colombiano en lo que va de año es del 7 %, en tanto que en los últimos doce meses, la moneda ha perdido un 12,78 % de su valor.



Argentina y sus duras restricciones En Argentina, la continua devaluación del peso frente al dólar y la escasez de reservas internacionales que arrastra el Banco Central desde hace casi tres años mantiene vigentes duras restricciones y gravámenes para la compraventa de dólares en el mercado oficial. Esto hace que particulares y empresas deban acudir a canales alternativos como los denominados "dólares financieros" o al "mercado negro", donde se vende el dólar paralelo, también llamado "blue". Es por ello que en la controlada cotización oficial, el dólar se ha revalorizado desde el viernes pasado un 1,34 % -de 130,25 pesos por dólar a 132 este miércoles-, mientras que en el mercado paralelo, la moneda estadounidense pasó de venderse a 239 pesos el viernes pasado a 280 pesos este lunes, para bajar a 250 el miércoles, es decir, una apreciación final en tres días del 4,60 %. Además de la habitual desconfianza en el peso argentino, la subida del dólar de los últimos días está también motivada por el efecto que en los mercados ha tenido el agravamiento de la crisis política interna que sufre el Gobierno, después de que el sábado pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán, renunciara en medio de fuertes divisiones en el oficialismo. Quinta jornada de devaluación del peso mexicano Por otra parte, el peso mexicano cerró el miércoles en 20,69 unidades por dólar, según el dato oficial del Banco de México (Banxico), lo que implica su quinta jornada consecutiva de depreciación y su peor nivel desde marzo. El dato supone una depreciación semanal de la moneda mexicana del 2,83 %, frente al registro del miércoles anterior -cuando el tipo de cambio cerró en 20,12-, además de una pérdida diaria del 0,53 % frente al martes, cuando se cotizó en 20,58. "La creciente volatilidad cambiaria y las preocupaciones por una posible recesión pueden llevar al tipo de cambio al nivel de 21 pesos por dólar en el corto plazo", comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base. En todo caso, el peso mexicano está aún lejos de su peor nivel en lo que va del año, cuando el pasado 8 de marzo se intercambió a 21,38 unidades por billete estadounidense, en contraste con su mejor nivel el pasado 30 de mayo, cuando marcó una cotización de 19,5 pesos por dólar, de acuerdo con Banxico. Perú y Brasil no son la excepción En Perú, el tipo de cambio cerró hoy en 3,89 soles, la cotización más alta del año desde enero pasado, lo que representa un alza del precio del dólar del 0,90 % respecto al martes, de acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCRP). Sin embargo, la cotización del sol por dólar presenta una caída de 1,62 % en los últimos doce meses y de 2,41 % en lo que va de 2022, según el ente emisor, pues no ha vuelto a superar los 4 soles por dólar que marcó el año pasado tras la elección del aspirante izquierdista a la Presidencia, Pedro Castillo. En tanto, en Brasil el dólar se ha fortalecido en los últimos días, después de caer un 6,2 % en el primer semestre del año, en medio del aumento de la preocupación por el rumbo de las cuentas fiscales del país y el creciente riesgo de una recesión global. El billete verde se apreció este miércoles un 0,60 % frente al real y era negociado a 5,421 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial, el mayor nivel desde enero. En la última semana la moneda estadounidense acumula ya un alza del 3,6 %.