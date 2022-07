Prosopagnosia: La ceguera facial que afecta la capacidad para reconocer a las personas





07/07/2022 - 10:13:05

NY Times.- El actor Brad Pitt dijo en una entrevista reciente que tiene prosopagnosia, un trastorno neurológico inusual al que comúnmente se le conoce como ceguera facial. Aunque a Pitt, de 58 años, no se le ha diagnosticado formalmente la afección, aseguró en una entrevista con GQ que durante años había tenido problemas para reconocer los rostros de las personas. En 2013, le contó a Esquire que debido a que su dificultad para reconocer los rostros de las personas se había vuelto tan grave, a menudo quería aislarse. “Por eso me quedo en casa”, dijo. El Times habló con expertos sobre los síntomas y las causas de esa afección y los tratamientos. ¿Cuáles son los síntomas de la prosopagnosia? La condición no está relacionada con la pérdida de memoria, problemas de visión o problemas de aprendizaje, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. La prosopagnosia se limita a la ceguera facial, no es daltonismo ni discapacidad visual general, dijo Borna Bonakdarpour, neurólogo conductual de Northwestern Medicine. No es lo mismo que la mala memoria o tener dificultad para encontrar la palabra adecuada en ocasiones. La prosopagnosia puede variar en su grado de severidad: algunas personas con la afección pueden tener problemas para reconocer una cara conocida, como un amigo o un familiar, mientras que otras tal vez ni siquiera puedan identificar su propio reflejo. Algunas personas pueden ser incapaces de diferenciar entre caras y objetos. También hay evidencia que sugiere que las personas con prosopagnosia pueden volverse ansiosas o tener depresión crónica debido al aislamiento y el miedo derivados de la afección. Navegar por las interacciones sociales básicas con la prosopagnosia puede volverse tenso, y algunas personas evitan el contacto con familiares y otros seres queridos por temor a no poder reconocerlos o dirigirse a ellos adecuadamente. ¿Qué causa la prosopagnosia? Las personas con prosopagnosia tienden a clasificarse en dos categorías: las que nacen con la afección y las que la adquieren con el tiempo. Las investigaciones sugieren que la prosopagnosia congénita, o de por vida, es menos común, aunque las estimaciones muestran que hasta una de cada 50 personas puede sufrir alguna variante de esa afección de por vida, y los científicos han teorizado sobre la posibilidad de que puede presentarse en familias. “No parece haber ninguna anomalía estructural evidente” en el cerebro de las personas que nacen con la afección, dijo Andrey Stojic, director de neurología general de la Clínica Cleveland. Como no hay lesiones cerebrales claras en las personas con prosopagnosia congénita, los científicos no están seguros de cuál es su causa. En cambio, las personas que presentan prosopagnosia más adelante pueden tener lesiones en el cerebro como resultado de una lesión o traumatismo craneal. También pueden adquirir la afección después de un accidente cerebrovascular o cuando desarrollan la enfermedad de Alzheimer, dijo Bonakdarpour.



¿Existe tratamiento para la prosopagnosia? No hay tratamiento para esa afección, dijo Bonakdarpour, pero hay formas de controlarla. Las personas con prosopagnosia a menudo procuran enfocarse en elementos como el color del cabello, el estilo de caminar o las voces para diferenciar a las personas. Los neurólogos generalmente diagnostican la prosopagnosia a través de una serie de pruebas para evaluar la capacidad de una persona para recordar y reconocer rostros. Puede ser un proceso largo, ya que con frecuencia los médicos se esfuerzan por asegurar que la ceguera facial de un paciente no sea un síntoma de una afección neurológica degenerativa mayor. Muchas personas con esa condición, como Brad Pitt, no obtendrán un diagnóstico formal. “Muchos de los desafíos que describe, los problemas que tiene, no son atípicos para quienes la experimentan”, dijo Stojic. “Puede ser relativamente debilitante”, agregó. “Es difícil que otras personas lo entiendan”.