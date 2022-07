Lima revela que perdió el debate de cambiar la justicia vía reforma constitucional





07/07/2022 - 08:33:24

La Razón.- Durante un encuentro para la transformación de la justicia, el ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que “perdió” el debate frente a legisladores para transformar la justicia a través de una reforma constitucional y afirmó que cualquier tratado de derecho determina que “cada juez construye su independencia judicial”, ante los cuestionamientos de la oposición. Lima habló de estos temas en el inicio de una serie de encuentros denominados “Diálogos plurales para la transformación de la justicia en Bolivia”, donde participó el vicepresidente David Choquehuanca, el expresidente Eduardo Rodríguez, la senadora Virginia Velasco y otros invitados que tienen que ver con esta temática que está en la agenda del debate nacional. “La Constitución Política del Estado de 2009 se ha construido con el 61% de apoyo de la población y la vamos a defender, y esto lo dice una persona que en el inicio de su gestión como ministro de Justicia buscaba cambiar la Constitución, yo he perdido ese debate y no lo pienso seguir dando en el país”, sostuvo. Añadió que ese debate lo perdió con “diputados y senadores con quienes he debatido en esta sesión, me han dejado claro que la Constitución de 2009 es fruto del esfuerzo del pueblo, de la sangre del pueblo y no es admisible que se pueda cambiar en una discusión con siete ciudadanos notables que valen más que el 61% del país”. También habló sobre los cuestionamientos de la oposición a la independencia judicial. “Cada juez construye su independencia judicial y eso se lo van a decir todos los tratados de derecho judicial”, sostuvo y calificó de “irreal” la percepción de la oposición sobre la justicia. Desde la oposición se denunció que la justicia no es independiente, sobre todo cuando se habla del proceso y sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II y del caso Golpe de Estado I. En respuesta a la posición de Lima, Rodríguez aseguró que todo es perfectible y que se debiera analizar qué es necesario cambiar de la Constitución aprobada en un referéndum. Para Choquehuanca, es “necesario escuchar” con la finalidad de construir propuestas de ley que sean aplicadas. En este primer encuentro no se hizo ninguna propuesta puntual de transformación de la justicia, aunque se coincidió en plantear debatir la elección de los magistrados.