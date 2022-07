Revelan que zar antidroga y policías casi se agredieron, admiten división en el MAS







07/07/2022 - 08:14:35



Página Siete.- El zar antidroga Jaime Mamani y exjefes antidroga casi llegan a faltarse al respeto durante una reunión en el Chapare, Cochabamba, luego de que la autoridad presuntamente ordenara a una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) salir de Valle Sacta sin intervenir un megalaboratorio y cuatro fábricas de droga. En ese encuentro, los presentes admitieron que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está dividido, según documentos de la Fiscalía.

“Sorpresivamente recibo una llamada del viceministro de Defensa Social, a mi celular, y me dice coronel (Terán) tenía unas ganas de faltarle el respeto, pero me contuve, y me dijo que quería reunirse conmigo en las oficinas de Umopar, más o menos entre 8:30 y 09:00 de la noche, del mismo 25 de marzo”, señala el documento fiscal en el que figura la declaración de Yerko Terán, remarcando el inicio de una discusión en el Chapare.

Terán, exjefe de Umopar Chapare, declaró ante un fiscal acerca de todos los hechos ocurridos aquel día en Valle Sacta y la tensión que hubo a raíz de las órdenes superiores que impidieron la destrucción de una gran factoría de droga en aquella zona.

Terán y unos 40 miembros de su patrulla se replegaron de Valle Sacta, sin haber destruido un megalaboratorio de cristalización de cocaína y cuatro fábricas, presuntamente por órdenes del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas (zar antidroga); el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco; y el director nacional de Umopar, Franco Jaime Arancibia.

Relató que no acataron las órdenes e ingresaron a las fábricas de droga por temor a que, si no lo hacían, los procesen por incumplimiento de deberes, pero la presión y las amenazas eran tan fuertes que tuvieron que salir para precautelar sus vidas.

Terán indicó que su patrulla se replegó a los predios de Umopar y al llegar ya le estaba esperando su reemplazo, el teniente coronel Juan José Torrico. “De un carajazo el coronel Arancibia le había dicho que venga a relevarme, que me saque (del cargo)”, refirió.

Agregó que agradeció a su sucesor por sacarlo de la unidad porque estaba “podrida” y tildó de “maleante” a Arancibia por proteger el narcotráfico.

Luego, Terán contó que recibió la llamada de Mamani, quien le pidió sostener una reunión para que explique por qué no cumplió la orden de salir de Valle Sacta. En el encuentro estuvieron presentes Mamani, Terán y Velasco.

“Empezó a hablar el viceministro Jaime Mamani, y me dijo hermano, qué ha pasado contigo, no te has podido engranar al trabajo. Por qué no has avisado que ibas a entrar a ese laboratorio, te has entrado callado, y además tú ya sabías que entró Umopar Oriente entre Santa Fe y Montero. Si tú sabías que ellos entraron, vos para qué entras; mira, hermano, en problemas nos estás metiendo, te vamos a sacar hasta que te tranquilices”, refiere la declaración del exjefe policial.

A lo que Terán respondió que en “ese momento sentí hervir mi sangre y le dije con voz elevada, cómo crees vos que voy a ser tan ingenuo de creer lo que tú me estás diciendo. En ese momento me hace callar el coronel Velasco, y me dice no voy a permitir que le falten el respeto a una autoridad. Yo le dije ahí, Jaime, yo no te voy a rogar para volver, pero vos quieres seguir con ese maleante de mie... (Arancibia), quédense a trabajar entre maleantes”.

Terán declaró que fue Velasco quien lo tranquilizó en aquel momento, pidiéndole calma porque esto puede generar daño al “partido” (MAS) y al país.

“Jaime (Mamani) dijo ya estamos divididos y sabes, con esto nos vamos a dividir peor. Yo le dije Jaime, tú eres un político de paso, a mí no me interesa tu política, pero esto de una u otra manera voy a denunciar”, refirió el oficial.

Terán salió de la reunión y se encontró con Arancibia, a quien tenía ganas de darle un “puñetazo”, pero éste retrocedió, y le respondió “ya estás fuera, ya te he cagado, postergado de mie...”.

Ratifican versión de los audios

En su declaración, Terán ratificó la veracidad de los audios que develaron de una presunta protección al narcotráfico.

Dijo que el capitán Ivert de Villegas halló el laboratorio de cristalización de cocaína e informó de esa situación al ayudante de órdenes del viceministro Mamani. “Le dio parte al viceministro y le dijo que se había entrado una cocina (laboratorio de cristalización), y el viceministro le indica que salga del lugar”, señala el documento.

Indicó que también Arancibia le llamó varias veces para abandonar la zona sin tocar nada, con una actitud nerviosa y desesperada. “Me dijo que tenía gente armada, me dijo que había gente esperando”, agregó.

Refirió que esa situación le generó la sospecha de que aquella insistencia tenía que ver con una protección al narcotráfico. Dijo que al salir de la zona la gente hostil que vigilaba se mofó de la patrulla. Terán ratificó la veracidad de los audios que circularon develando esta situación, razón por la cual la Fiscalía activó el denominado caso narcoaudios.

Jefes imputados

Imputación La Fiscalía presentó la imputación contra José María Velasco, exdirector de la Felcn, y Franco Jaime Arancibia, exdirector de Umopar, por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. El capitán Ivert de Villegas ya fue procesado y cumple con la detención domiciliaria. Yerko Terán, exjefe de Umopar Chapare, también es investigado por el caso narcoaudios.