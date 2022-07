Ven que el Estado pierde control en la lucha contra el narcotráfico





07/07/2022 - 08:11:08

Los Tiempos.- El Gobierno ha perdido la capacidad de luchar contra el narcotráfico, de controlar la proliferación de armas sofisticadas y de evitar la presencia de sicarios y cárteles de droga, además de permitir que haya regiones inaccesibles en las que el Estado no tiene presencia. Esto lleva a Bolivia a seguir los pasos de países como México, Colombia, señalaron analistas y estudiosos del crecimiento de este ilícito. De un tiempo a esta parte, hablar de narcotráfico en el país se ha normalizado, es natural la presencia de traficantes en esferas políticas y sociales sin mayor cuestionamiento. Además de que día a día se reportan casos grandes como las ejecuciones en Porongo e Ivirgarzama, que se consideran un mensaje a quienes entorpezcan la actividad ilícita, según analistas. “Estamos yendo a una situación semejante a la que está viviendo México, Guatemala, El Salvador, además de Colombia que se le salió de las manos y paulatinamente se está replicando en Brasil, porque, en su momento, las autoridades no han tomado el debido control, el debido castigo, además de que los gobiernos han sido susceptibles de fomentar esto”, dijo el investigador en tráfico de armas, Samuel Montaño. Indicó que en los años del gobierno de Evo Morales, a nombre de la nacionalización de lucha contra las drogas, se flexibilizaron las medidas de control y represión de este ilícito. Por tanto, se incrementaron las hectáreas de producción de la hoja de coca. “Ya hemos perdido la lucha, porque en 14 años se han establecido, son felices produciendo la coca, ya sabemos que gran parte de esa coca que se produce en el Chapare va al narcotráfico y lamentablemente las cosechas de coca en el norte de La Paz también están creciendo, ya hemos perdido el control, retomarlo ahora es imposible”, aseguró Montaño. Uso de armas largas El coronel retirado de la Policía, Fernando Mercado, aseguró que Bolivia sigue los pasos de México. “Se ha visto el uso de armas largas, de uso militar, no es fácil esconder un fusil y aquí se manejan con gran facilidad esas armas, tan fácil de sacar y después esconderlas”, sostuvo y recordó la ejecución de dos efectivos policiales y un voluntario del Gacip en Porongo. De acuerdo con los analistas, la actividad del narcotráfico ha establecido centros de operación en diferentes regiones, pero particularmente en el trópico de Cochabamba, que en determinada oportunidad fue llamado como ‘México Chico’”. “Ese lugar (Chapare) donde usted no puede entrar si no es seguido, controlado y si es sospechoso usted ya no sale de ahí y aparte de eso tiene que estar con autorización, pero el Estado no entra ahí, no entra a ejercer su soberanía”, señaló el excoronel y abogado Jorge Santistevan. Además, hay otras regiones que se vuelven inaccesibles y peligrosas, como el norte paceño, regiones en Beni, además de Santa Cruz. Carteles El exjefe militar Santistevan cuestionó las declaraciones de las autoridades gubernamentales que niegan la presencia de carteles en el país. “Ya hay sicarios, hay organizaciones criminales, hay carteles, nadie puede negar que hay carteles. el tema es que una organización criminal es un cartel, si no quieren llamarle cartel por no reconocer, se están equivocando”, explicó. Santistevan considera que las autoridades subestiman la presencia de carteles “o los están ocultando, pero hay niveles de intensidad de como trabajan estas organizaciones en diferentes regiones, entonces el cartel de aquí si bien es el mismo que hay en México, no operan igual”, aseguró. Mercado añadió que en la última década la actuación de la Policía entra en duda, debido a que muchos miembros están involucrados con el narcotráfico u otros ilícitos, como extorsión y volteos. “Tenemos antecedentes desde generales que han sido partícipes de organizaciones criminales y hoy día se ve como está penetrado por el narcotráfico”, sostuvo. Tráfico y venta de armas involucra a uniformados Uno de los elementos de mayor preocupación en el país, es la presencia de armamento letal sofisticado y la facilidad con la que los grupos ilegales acceden a este, dijo el experto en armas Samuel Montaño, al indicar que hay militares involucrados en la provisión de armas. “El narcotráfico está incentivando el tráfico de armas, anteriormente España donó a Bolivia 1.500 fusiles, los han tenido almacenados, un lindo fusil que supera al FAL, pero lamentablemente muchos de estos fusiles los han vendido en el mercado negro”, señaló. Agregó que el fusil se puede vender en 1.400 dólares, pero un buen coleccionista paga hasta 3.000 dólares, y un narcotraficante, mucho más. Recordó que los dos reos que escaparon de Palmasola, semanas atrás, y se enfrentaron a la Policía con armas de fuego, tenían en sus manos un fusil FAL y otro Ruger. “El fusil FAL es un fusil estándar del Ejército de Bolivia, estos no se encuentran fÁcilmente, a no ser que sea en un mercado negro, pero este modelo particular para el país ha sido sacado de un cuartel del país y ha sido robado por un oficial porque hay tres cargadores”, dijo. Asimismo, indicó que es muy fácil ingresar armamento de contrabando al país, particularmente por el Desaguadero, frontera con Perú. Grupos controlan en Chapare El analista Samuel Montaño manifestó lo difícil que es transitar por el trópico de Cochabamba, un territorio en el que se erradica la coca que Evo Morales permite. “En varias oportunidades he ingresado a Chapare, tratando de llegar a la zona del Tipnis por el norte, pero me han interceptado, me han quitado el celular, me han arrancado los botones de la camisa, del bolsillo del pantalón pensando que eran cámaras y en el fondo se notaba por el porte, por el tipo de sombrero que llevaban que parecían colombianos o de otra nacionalidad, no eran bolivianos armados supervisando este grupo que nos reprimía”, indicó Montaño.