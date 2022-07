Los detalles del viaje de Piqué y su amiga especial a Dubai tras la separación con Shakira





06/07/2022 - 21:55:00

Infobae.- La separación de Gerard Piqué y Shakira entregó un nuevo capítulo y desde España llegaron novedades sobre la “amiga especial” del futbolista. Ambos habrían vuelto a viajar juntos y afirman haberlos visto en el aeropuerto Barcelona-El Prat. Además, que la “chica rubia”, como también se la conoce, trabaja en Kosmos, la empresa que pertenece al defensor del equipo culé. Recientes datos dan cuenta de que los dos son “inseparables” y ella inclusive conoció a los hijos del futbolista y la cantante colombiana. “Alguien que trabaja en el aeropuerto de Barcelona-El Prat comenta que el futbolista del Barça, Gerard Piqué llegó el sábado a las 8.20 AM al aeropuerto procedente de Dubai. El defensa viajó con una ‘chica rubia’ en la clase business de Emirates en lugar de hacerlo por vuelo privado”, informó la periodista Laura Fa en el podcast Mamarazzis. La co-conductora, Lorena Vázquez, por su parte, agregó que el domingo, “Piqué asistió con sus hijos al Balloon World Cup, en la Fira de Barcelona-Gran Via. Se trató del Mundial de Globos, un evento que el futbolista organiza con el streamer Ibai Llanos y que tanto éxito tuvo en 2021. Ellos lo profesionalizaron y Piqué decidió llevarse a sus hijos, algo que habría acordado con Shakira”. “En esta ocasión también se encontró la ‘amiga especial’ de Piqué, que vistió de negro y se la pudo ver hablando con los hijos de Shakira y Piqué. En ningún momento se escondieron y que ella ese día no estaba trabajando en ese evento, pero asistió por la buena relación con él y con los compañeros de Kosmos”, agregó Vázquez. Las conductoras aclararon que “Piqué y la ‘chica rubia’, identificada como ‘C’, realizaron el viaje a Dubai por motivos laborales al exterior por trabajo, al igual que otro traslado que tuvieron hacia Estocolmo hace un tiempo”. Además, que “ella estuvo un par días con la modalidad de teletrabajo para evitar la presencia de los periodistas o que alguien les tome fotos. El resto de los trabajadores la tiene como una compañera más. Mientras que el grupo de amigos que sale de fiesta con Piqué, habrían afirmado que antes no era tan cercano a ella, pero ahora sí lo es”. Vázquez apuntó que “la joven pasó de trabajar como camarera de La Traviesa (un bar de Barcelona) a la empresa de Piqué, pero no siendo su mano derecha ni pasó a sustituir a nadie en la empresa. Últimamente se crearon varios cargos en la firma porque creció mucho. Trabaja en un departamento de Kosmos, donde gran parte del staff está conformado por amigos de Piqué”. La joven tendría 22 años y más allá de la discreción que intentan mantener con Piqué, el encuentro de este fin de semana en el que conoció a sus hijos fue un paso adelante en el vínculo cercano que mantienen. Sin embargo, por ahora no afirma que es su nueva pareja o ni se publicó ninguna imagen juntos. Piqué y Shakira se separaron luego de 12 años y el fruto de esa relación son sus dos hijos (Milan y Sasha, de 9 y 7 años). La disuelta pareja ya han puesto la división de bienes y el régimen de custodia de los niños en manos de sus abogados. En este proceso la cantante contaría con información extra que perjudicaría al futbolista.