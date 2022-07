Revelaron que Elon Musk tuvo mellizos con una empleada semanas antes de recibir a un segundo hijo con su pareja Grimes





06/07/2022 - 21:52:30

Infobae.- Elon Musk dio la bienvenida a mellizos que tuvo con una de sus principales ejecutivas semanas antes de recibir a un niño en diciembre de 2021 con la cantante Grimes a través de un vientre subrogado, revelaron documentos judiciales. En noviembre de 2021, el CEO de Tesla, de 51 años, supuestamente tuvo a los bebés con Shivon Zilis, de 36 años, una de las ejecutivas en su empresa Neuralink, informó Insider. En total ahora tiene nueve hijos conocidos. Musk y Zilis presentaron una petición conjunta en el mes de abril para cambiar los nombres de los mellizos para que tengan “el apellido de su padre y contener el apellido de su madre como parte de su segundo nombre”, según rezan los documentos judiciales. Estos hijos nacieron en noviembre, unas semanas antes de que Musk y Grimes recibieran a su segundo hijo en diciembre del año pasado. El caso de Vivian Jenna Wilson A fines de junio, un juez de California aprobó una solicitud de la hija adulta de Elon Musk para cambiar su nombre y género en su certificado de nacimiento. Vivian Jenna Wilson presentó la petición en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el día después de cumplir 18 años en abril. Mencionó la identidad de género y una aparente aversión por su padre, como la razón del cambio. “Ya no vivo ni deseo estar relacionado con mi padre biológico de ninguna manera o forma”, escribió en la petición. El juez Rafael Ongkeko aprobó la petición en el juzgado de Santa Mónica después de que nadie objetó el cambio. La orden judicial dijo que se emitiría un nuevo certificado de nacimiento que reflejaría el cambio. Vivian ahora usará legalmente el apellido de su madre, la autora canadiense Justine Wilson, quien estuvo casada con Musk de 2000 a 2008. La pareja tuvo cinco hijos, el mayor de los cuales murió cuando era un bebé. Vivian tiene un hermano gemelo. Musk se ha casado tres veces, dos de ellas con la actriz de “Westworld” Talulah Riley. Tiene dos hijos pequeños con la cantante Grimes. En el Día del Padre, Musk tuiteó: “Quiero mucho a todos mis hijos”. Musk, de 50 años, dijo anteriormente que apoya a las personas transgénero, aunque fue criticado por descartar el uso de diferentes pronombres. En julio de 2020, tuiteó “Los pronombres apestan”. “Tengan más hijos” El hombre más rico del mundo afirmó que es una “tontería total” que la gente no tenga hijos porque crea que es malo para el medio ambiente, e hizo otro llamamiento para que la gente tenga más hijos para evitar el colapso de la civilización. “Algunas personas piensan que tener menos hijos es mejor para el medio ambiente. Es una tontería total. El medio ambiente va a estar bien aunque dupliquemos la cantidad de los humanos”, dijo el CEO de Tesla en la Cumbre All-In a puerta cerrada a través de una videollamada, según informó Business Insider. “Al menos mantenemos nuestras cifras”, dijo. “No tenemos que crecer necesariamente de forma dramática, pero al menos no disminuyamos gradualmente hasta que la civilización acabe con todos nosotros en pañales de adulto, en un gemido”, señaló el CEO de Tesla y Space X, que pretende además quedarse con Twitter. Sin embargo, en el artículo se destacó que Musk no aportó pruebas para respaldar sus afirmaciones; investigadores suecos descubrieron en 2017 que tener un hijo menos por familia podría reducir las emisiones de carbono en unas 58,6 toneladas métricas cada año en los países desarrollados, informó CNBC. En cambio, otros expertos dijeron que un cambio en el estilo de vida y un cambio compuesto en las políticas pro-climáticas podrían tener un mayor impacto en el medio ambiente que no tener hijos, informó Vox.