Pary le otorgó el salvoconducto a Evo en 2019 y otras siete frases de Jorge Quiroga





06/07/2022 - 21:47:03

Página Siete.- El expresidente Jorge Quiroga declaró este miércoles en la Fiscalía como testigo en el marco del caso “golpe de Estado I” que calificó como una “patraña” para ”perseguir” a los opositores y limpiar la imagen de Evo Morales, quien renunció en medio de la crisis de 2019. En ese contexto, afirmó que el excanciller Diego Pary “le otorgó el salvoconducto a Evo en 2019” para que deje el país. El líder opositor presentó documentos de descargo sobre las negociaciones para la “pacificación” del país y defendió la designación de Jeanine Añez como presidenta de la transición tras precisar que 78 veces los legisladores del MAS levantaron la mano para aprobar leyes, entre ellas la convocatoria a una nueva elección tras avalar la extensión del mandato. “A Evo Morales le ofreció asilo a las 10 de la noche el canciller mexicano, el día 11 llamó llorando para pedir que se lo dé, se lo concedieron y dejó a Pary para que le expida el salvoconducto. Esto jamás se le dio a Róger Pinto, 15 meses lo dejó tirado en la embajada de Brasil”, señaló el expresidente “No podía empezar la reunión de la (Universidad) Católica hasta que él (Morales) no esté a salvo, no se preocupó de su gente, éste fue un presidente que abandonó su país, un líder que abandonó a su gente”, añadió. Estas son las siete frases de Quiroga sobre este caso: 1. Si Jeanine fue inconstitucional, Luis Arce tú eres hijo de la inconstitucionalidad y los congresistas son nietos de la inconstitucionalidad. Si Jeanine es inconstitucional, los hermanos del golpe no son los dirigentes opositores, fueron el tribunal constitucional y el congreso masista que le avalaron todo. 2. Si Jeanine era inconstitucional, su primo hermano de esa inconstitucionalidad era el fiscal (Juan) Lanchipa, que reconoció que era constitucional y que tanía derecho a juicio de responsabilidades. 3. El domingo 10 de noviembre el señor Evo Morales anuló las elecciones. ¿Por qué? Por el fraude. Destituyó a los vocales porque habían hecho fraude. Esa circunstancia que enfrentó al país dejó a Bolivia ante la crisis de Estado más grande que hemos vivido. 4. Cuando se fue intento vaciar el Legislativo, intentó que colapse el Estado, no en enero de 2020, sino en noviembre 5. Lo que se hizo es rescatar al país del borde del colapso con una sucesión constitucional y la sucesión es constitucional no porque opine Quiroga, un analista o un jurista, es constitucional, porque así lo han determinado las instituciones llamadas por ley: el congreso y el Tribunal Constitucional. 6. Las señoras del MAS dijeron que, por la condición que estaba atravesando el país, estaban de acuerdo que sea un senador de oposición, que no tenían problema alguno con Jeanine Añez, que era la vicepresidenta que estaba ahí (para que asuma el poder), pero que preferían (al senador) Zamora. Esto consta en el documento. 7. Al día siguiente de la renuncia de Evo Morales tres poderes del Estado amanecieron en estado de coma: Ejecutivo abandonado, electoral defenestrado, legislativo con amenazas.