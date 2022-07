No se pueden sentar con un enemigo: Patty pide procesar a Salvatierra y Rivero por traición





06/07/2022 - 21:43:14

Página Siete.- La exdiputada del MAS Lidia Patty, denunciante del denominado caso “golpe de Estado”, acusó de traición a la expresidenta del senado Adriana Salvatierra y a la exprimera vicepresidenta de la Cámara de Diputados Susana Rivero y pidió que ambas sean procesadas al igual que los líderes de oposición, con quienes sostuvieron reuniones en noviembre de 2019, en medio de la crisis. “Yo digo tienen que ser procesadas ellas también, hemos jurado encima de la Constitución defender nuestra patria. Ellas por qué tenían que renunciar ese rato, aunque verbal, no sé, por qué habrán hecho eso, han declarado pero. Yo le pido que nunca más entre nosotros que nos traicionemos. Tienen que ser juzgadas, no nos podemos traicionar entre nosotros”, dijo la exlegisladora a la prensa. En su criterio, “no se pueden sentar con un enemigo”. En opinión de Patty, el hecho de que Salvatierra y Rivero se hayan reunido con los líderes de oposición es una traición. “Para mí es una traición, si con Tuto (Quiroga), (Carlos) Mesa, con otros señores, Samuel Doria Medina, se han sentado tomando tecito, es pues traición”, enfatizó. Salvatierra y Rivero, al igual que Teresa Morales, fueron las representantes del MAS en la reunión que se realizó en dependencias de la Universidad Católica Boliviana (UCB) con la mediación de la Iglesia Católica, la Unión Europea, las Naciones Unidas y las embajadas de Brasil, Gran Bretaña y España. El fin era pacificar al país en medio de la crisis que golpeó al país tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia del país. Este martes, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, luego de brindar su declaración por este caso en la Fiscalía, afirmó que la exsenadora Adriana Salvatierra le envió mensajes en medio de la crisis política que atravesaba el país. “Voy a demostrar en el documento escrito cómo la señora Salvatierra me mandaba mensajes; he guardado las capturas de pantalla de la señora Salvatierra para demostrar que cuando una masista que acusa que yo estaba en otro lugar haciendo tal cosa, no, estaba en mi casa recibiendo mensajes de la señora Salvatierra que andaba con profunda angustia”, dijo. También afirmó que Susana Rivero se contactó con él expresando temor por las amenazas que recibía.