Doria Medina: Héctor Arce me suplicó ir a las reuniones de la UCB





06/07/2022 - 21:37:29

Erbol.- Al igual que otros políticos de oposición, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, declaró como testigo en el caso denominado “Golpe de Estado I” ante la Fiscalía y aseveró que participó en las reuniones de la Universidad Católica Boliviana (UCB) por súplica del MAS. “Declaré hoy lo siguiente: Fui a las reuniones de la UCB por súplica de los líderes del MAS y con la intención de contener al recién renunciado Evo, que prefería ver arder al país (saboteando la sucesión legal) antes que perder el poder. LA OPOSICIÓN evitó la ruptura democrática”, tuiteó el empresario. En este caso se indagan, entre otros hechos, las reuniones políticas que se realizaron en noviembre de 2019 en la UCB, donde se trató el tema de la sucesión presidencial ante la renuncia de Evo Morales. La declaración de Doria Medina se realizó de forma virtual. En la misma precisó que el exministro Héctor Arce le suplicó asistir a las reuniones de 2019. “Estaba en mi casa y veía por televisión las renuncias de todos los miembros de la línea de sucesión, la violencia en las calles, los videos con amenazas. Estaba preocupado por el futuro de la democracia. En eso me llamó el entonces ministro de Justicia, Hector Arce Zaconeta, y me suplicó que asistiera a las reuniones que iba a convocar la Iglesia Católica y la Unión Europea. Fui a ellas porque creo que todos, inclusive algunos masistas, teníamos en ese momento la obligación de impedir que la democracia que tanto nos costó se perdiera por culpa de un expresidente que desordenó completamente el país con su obsesión por el poder”, señaló Doria Medina, según difundió UN. Según Doria Medina, en la reunión pidió a los parlamentarios presentes decidir lo más pronto posible una salida institucional que pacificara el país. “No se podía seguir dando más vueltas; los bolivianos necesitaban una pronta solución a la incertidumbre y al vacío de poder. Yo pedí decisiones rápidas, en el marco legal y democrático. El país lo requería de manera urgente”, afirmó. El empresario negó haya existido delito, porque no se produjo ningún golpe de Estado ni ninguna conspiración contra el gobierno. Por tanto, para él, este proceso “está impulsado por el partido en el poder para perseguir a la oposición, que en 2019 hizo uso de sus derechos constitucionales a la protesta y la libre expresión”.