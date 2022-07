Cuándo comienza la producción de la temporada 5 de Stranger Things y otros detalles





06/07/2022 - 18:13:00

La temporada 4 de Stranger Things tuvo un final de infarto, con tragedias y un desenlace poco favorable para Eleven y el resto de chicos y adultos protagonistas de la serie. Los héroes de Hawkins tendrán que enfrentar estas consecuencias en la próxima temporada, pero… ¿cuándo podremos verla? Los hermanos Duffer, máximos responsables de la serie, han mencionado en una entrevista cuándo comenzarán a escribir el guión de la temporada 5. Sí, aún no está escrito, pero que no cunda el pánico entre los fanáticos, ya que los Duffer tienen listas todas las ideas y sucesos claves que sucederán en la próxima temporada, que también será el final de la serie. El próximo mes de agosto comenzarán a escribir el guión de la última temporada de Stranger Things, por lo que con algo de suerte, probablemente en algún momento de 2023 podamos verla. Los creadores de la serie también mencionaron que la temporada final tendrá episodios que no serán tan largos como los de la temporada 4, en la que todos superaban los 60 minutos de duración, incluso algunos más de 75 minutos, y ni hablar de ese final de temporada que duró la excesiva cantidad de 2 horas y media (¿por qué no lo dividieron en varios episodios?). Según los Duffer, la razón por la que la última temporada no debería tener episodios tan largos, y quizás ni siquiera ser tan larga como la temporada 4, es porque “en la temporada 4 tenemos casi 2 horas antes de que los chicos se vean envueltos en un misterio sobrenatural. Los podemos conocer, los vemos en sus vidas, luchando para adaptarse en la escuela secundaria y más. Nada de eso sucederá en la temporada final”. Y eso se debe a que, por supuesto, esta vez Stranger Things no cerró realmente la historia en su temporada 4. Mientras que en temporadas anteriores la historia en cierto modo se cerraba (derrotan al Demogorgon y al Monstruo Sombra o Desuellamentes), esta vez la temporada 4 concluye con un claro “Continuará...” en esa secuencia final. El mundo está en peligro, y tendrán que luchar contra el enemigo más temible al que se han enfrentado hasta ahora. “Por primera vez, no terminamos una historia al final de la temporada 4, entonces la historia se moverá más rápido en la temporada 5. Los personajes ya estarán en acción, en desarrollo, tendrán una meta y creo que eso hará que podamos restar un par de horas [de duración] y que la temporada se sienta diferente”. En la temporada 5, los Duffer también esperan que podamos conocer más acerca del Upside Down. Según los Duffer, la temporada 4 estaba en cierto modo inspirada por Star Wars: El Imperio Contraataca, por lo que la temporada 5 y final “será más como El regreso del Jedi en su esencia, ya entenderán cuando puedan verla”. Con suerte, no tendremos que esperar demasiado.