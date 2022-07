El esqueleto de un dinosaurio de hace 77 millones de años será subastado en Nueva York







06/07/2022 - 18:05:12



El esqueleto completo de un gorgosaurus, un dinosaurio de unos 3 metros de alto y más de 6 de largo, que vivió hace 77 millones de años, será subastado este mes en Nueva York por la casa Sotheby's, que espera recaudar entre 5 y 8 millones de dólares por la pieza.

El esqueleto de este carnívoro de la familia de los tiranosáuridos que pisó la Tierra durante el Cretácico superior fue hallado en 2018 en el estado de Montana (noroeste de Estados Unidos) y es el único de su especie disponible para coleccionistas privados, pues el resto de ejemplares están en diferentes museos e instituciones.

Sotheby's, en un comunicado difundido este martes, asegura que se trata de uno de los esqueletos de dinosaurio más valiosos que sale al mercado y será la pieza central de la subasta de historia natural que la compañía llevará a cabo el próximo 28 de julio.

Measuring 10 feet tall and 22 feet long, meet the first ever #Gorgosaurus skeleton to be offered at auction. 🦖



Watch as our #Dinosaur is put together in our #SothebysNewYork galleries, open for viewing 21 July ahead of its sale in our #GeekWeek auction 28 July. pic.twitter.com/dqR9oIUh16