Microempresarios queman fardos de ropa usada y denuncian que no hay control





06/07/2022 - 17:11:43

Página Siete.- Los pequeños y microempresarios se movilizaron este miércoles en contra de la venta de artículos y ropa usada en los mercados del país. En una marcha se dirigieron hasta el edificio de Telecomunicaciones, ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz, donde está el Ministerio de Desarrollo Productivo, y en el lugar quemaron fardos de la mercadería ilegal. Los artesanos denunciaron que las autoridades no hacen los controles respectivos ni endurecen las normas. “(Ni) la Alcaldía ni la Gobernación hace controles, no les piden NIT (Número de Identifican Tributaria), ROE (Registro Obligatorio de Empleadores). Si nosotros no cumplimos (con todos los documentos), nos clausuran”, manifestó uno de los dirigentes, Ricardo Leyton, citado por ANF. El sector reprochó que está cansado por la competencia desleal de estos productos, que llegan de otros países y que son ofertados a bajos precios. La ropa usada no sólo se encuentra en la Feria 16 de Julio, en la ciudad de El Alto, sino que se puede evidenciar su venta en tiendas de diferentes zonas comerciales de la urbe paceña. Por ejemplo, mencionaron que en la avenida Tumusla recién se abrieron cuatro tiendas de ropa usada, en donde comercializan por fardos. Pese a las denuncias, las autoridades llamadas por ley no hacen ningún control. El representante de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Agustín Mamani, anunció que los microempresarios de Santa Cruz, Tarija y Oruro se sumarán a la protesta que se realizará nuevamente por el centro paceño, aunque no dio una fecha específica. El dirigente contó que los artesanos se reunieron con autoridades del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, para revisar la Ley 1053 de Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando, con el fin de endurecer la norma, pero la misma quedó paralizada. En el caso del proyecto de Ley de Competencias, indicó que igual fue archivada, la misma daba atribuciones a la gobernaciones y alcaldías para que hagan controles. “Hemos propuesto que sea como la Ley 1008 o más dura, actualmente al contrabando no se le ve como delito grave, sólo se le ve como una falta simple. Esto hace que los contrabandistas vayan creciendo como hongos, afectando la economía del territorio nacional”, argumentó Mamani.