En Día de la Independencia de Venezuela Maduro hizo desfilar su muñeco de Súper Bigote





06/07/2022 - 10:51:52

Infobae.- En cualquier parte del mundo, los desfiles militares suelen ser un evento protocolar, serio y organizado con el cuidado extremo de enviar un mensaje claro: esta es la fuerza militar con la que cuenta la nación para el resguardo del país. Suelen caracterizarse por la presencia de todo el alto mando militar, así como de tren ejecutivo del gobierno encabezado por el presidente de la república. Sin embargo, este 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela, el acostumbrado desfile militar, que progresivamente se ha deslucido cada vez más con la incorporación de milicianos poco entrenados y beneficiarios de los planes sociales otorgados por la dictadura chavista, tuvo como ingrediente adicional la ausencia del dictador Nicolás Maduro. En su reemplazo, el tirano de Caracas envió un muñeco de “Super Bigote”, el personaje con el que es representado en una serie de dibujos animados como héroe de la patria encargado de solucionar los problemas existente. Para el diputado del Parlamento opositor venezolano, Julio Borges, la ausencia de Maduro durante el evento de este martes “denota su desprecio por la institución militar, y también su miedo, porque sabe que solo controla a la cúpula podrida de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)”. Mientras se realizaba el acostumbrado evento en el Paseo de Los Próceres, en Caracas, Maduro envió un mensaje desde el Palacio de Miraflores que fue transmitido mientras los militares hacían su habitual recorrido. “Ser libres no es un oficio para cobardes ni perezosos. Se necesita un espíritu incansable, consagrado al trabajo de cultivar la consciencia y de hacer frente a las fuerzas enemigas en cada tiempo”, expresó. También el dos veces ex candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, cuestionó la ausencia de Maduro en el evento. “Maduro no asiste el #5Jul a Los Próceres, y ridiculiza un desfile tan importante para la Fuerza Armada, con un muñeco inflable que sólo hace honor al caos que él representa. Nuestra Venezuela y su más importante fecha patria merecen respeto y algo mejor que esto”, dijo Capriles a través de un mensaje de su cuenta en Twitter. Aún se desconocen los motivos por los que el dictador Venezolano de ausentó del desfile militar. Maduro ha reducido su participación en eventos públicos desde el su puesto atentado sufrido en 2018 ante un grupo de seguidores en la Avenida Bolívar de Caracas. Pese a que el evento de este martes transcurrió sin contratiempos, estaba previsto que se registraran lluvias en la capital venezolana que podrían afectar a los asistentes.