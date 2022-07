Potencialmente peligrosos: Deshielo de glaciares tibetanos revela 1.000 microbios desconocidos





06/07/2022 - 10:38:47

DW.- Científicos han descubierto más de 900 especies de microbios, la mayoría nunca antes vistas, en muestras de nieve y hielo de los glaciares de la meseta tibetana, lo que supone un indicio más de que apenas hemos arañado la superficie del mundo microbiano y lo que aumenta la preocupación por la propagación de enfermedades a medida que los casquetes polares se derriten por el calentamiento global. El análisis de los genomas de los microbios, fruto del primer catálogo genómico dedicado al ecosistema de los glaciares, reveló que, si se liberan de sus prisiones heladas, algunos tienen el potencial de engendrar nuevas pandemias. Como se informa en la revista Nature Biotechnology, científicos de la Universidad de la Academia de Ciencias de China recolectaron nieve superficial, hielo y otras muestras de 21 glaciares de la meseta tibetana –una región asiática de gran altitud situada entre la cordillera del Himalaya, al sur, y el desierto del Taklamakan, al norte– entre 2016 y 2020 y descubrieron 968 especies de bacterias, alrededor del el 82 por ciento de las cuales nunca se habían documentado antes. Este nivel inesperado de diversidad microbiana sorprendió a los científicos debido a los desafíos asociados con la vida dentro de los glaciares. "A pesar de las condiciones ambientales extremas, como las bajas temperaturas, los altos niveles de radiación solar, los ciclos periódicos de congelación y descongelación y la limitación de nutrientes, las superficies de los glaciares mantienen una gran diversidad de vida", escribieron los autores del estudio. "La superficie de los glaciares alberga una gran variedad de vida, como bacterias, algas, arqueas, hongos y otros microeucariotas. Los microorganismos han demostrado su capacidad para adaptarse a estas condiciones extremas y contribuir a procesos ecológicos vitales", agregaron.



Cronología inestimable de la vida microbiana en nuestro planeta Antes se suponía que los glaciares eran demasiado extremos para albergar una rica diversidad de vida, pero estudios recientes han demostrado que eso está lejos de ser cierto. El año pasado, los investigadores describieron una serie de virus encontrados en el hielo de un glaciar de 15.000 años de antigüedad que no se parecían a nada que se hubiera visto antes. "El hielo de los glaciares también puede actuar como un registro de microorganismos del pasado, con microorganismos aéreos antiguos (de más de 10.000 años) que han sido revividos con éxito. Por lo tanto, el microbioma glacial también constituye una cronología inestimable de la vida microbiana en nuestro planeta", aseguraron los científicos.

Microbios atrapados podrían "provocar epidemias locales e incluso pandemias" Según los investigadores, más allá de la curiosidad científica, la sorprendente diversidad microbiana en el interior de los glaciares tibetanos, unida al aumento del derretimiento del hielo glacial debido al cambio climático, aumenta las posibilidades de que microbios potencialmente peligrosos –muy probablemente bacterias– se escapen y causen estragos. Y es que los glaciares y las capas de hielo cubren alrededor del 10 % de la superficie de la Tierra y son la mayor reserva de agua dulce del planeta. Así, el temor de los investigadores es que la plétora de bacterias que se han mantenido en lo alto de la meseta tibetana durante milenios pueda encontrarse pronto en nuevos entornos tras ser arrastradas río abajo por el agua de los glaciares derretidos. "Los microbios patógenos modernos y antiguos atrapados en el hielo podrían provocar epidemias locales e incluso pandemias [...] Estos microorganismos podrían ser portadores de nuevos factores de virulencia que harían vulnerables a las plantas, los animales y los seres humanos", dice el estudio. "Además, los factores de virulencia pueden transferirse horizontalmente dentro de una comunidad microbiana a través de elementos genéticos móviles [...] La interacción entre los glaciares y los microorganismos modernos podría ser especialmente peligrosa, y es necesario evaluar los posibles riesgos para la salud", agrega.



Más de 20.000 glaciares en la Tierra En específico, los glaciares de la meseta tibetana alimentan con agua dulce varias vías fluviales, como el río Yangtze, el río Amarillo y el río Ganges, que abastecen a dos de los países más poblados del mundo: China e India. No obstante, con los más de 20.000 glaciares en la Tierra, este problema potencial no solo afectará a Asia. Por ahora se trata de advertencias muy preliminares, pero los investigadores sugieren que su nuevo trabajo subraya la necesidad urgente de evaluar los posibles riesgos para la salud del deshielo de los glaciares. En el lado positivo de las cosas, se espera que el proyecto, que se ha convertido en lo que los investigadores llaman el "catálogo de genes y genomas de los glaciares tibetanos" (TG2G), sea de utilidad para los investigadores en el futuro como "cajas de herramientas" para la bioprospección, es decir, la exploración de los sistemas naturales para encontrar nuevos compuestos valiosos que puedan utilizarse en medicina, cosmética y otras tecnologías beneficiosas.