Nuevos casos de covid llevan al límite al sistema sanitario de Alemania





06/07/2022 - 08:55:32

DPA. - Una de las principales asociaciones de médicos de Alemania, el Marburger Bund, alertó hoy de que los efectos de las elevadas cifras de infección por covid-19 están ya ejerciendo una mayor presión sobre el sistema sanitario. "Vemos cuellos de botella en las clínicas, especialmente en (el estado de) Schleswig-Holstein, con sus cifras de infección particularmente altas", dijo la presidenta de Marburger Bund, Susanne Johna, al periódico "Handelsblatt". "Pero también algunos servicios de otros estados federados -como las urgencias y servicios de emergencia- solo funcionan parcialmente debido a la falta de personal", añadió. "También tenemos que asumir que en las próximas semanas faltará aún más personal", dijo. En general, la situación se puede gestionar, pero el sistema sanitario "está llegando de nuevo a sus límites en algunos lugares", añadió. Por otra parte, un estudio publicado hoy descarta un aumento de síntomas de depresión durante la pandemia en Alemania, al menos hasta principios de 2021. "A nivel demográfico, los temores iniciales de que los síntomas depresivos pudieran aumentar debido a la pandemia de covid-19 o a las medidas de confinamiento no se ven respaldados por los presentes resultados", escribe un equipo de autores en la revista "Journal of Health Monitoring" del Instituto Robert Koch (RKI). En la primera fase de la pandemia, se observó incluso un ligero descenso. El artículo se centra en varios aspectos de la situación sanitaria en Alemania. Por ejemplo, no se confirmaron los temores de un aumento de las tasas de suicidio durante la pandemia. Estos resultados son válidos para la población en general, pero sigue siendo necesario investigar los cambios "en grupos de población específicos y vulnerables". Los investigadores no ven ningún cambio relacionado con la pandemia en el tabaquismo, añadieron. El aumento del peso corporal o del llamado Índice de Masa Corporal (IMC), que se calcula a partir del peso y la altura, observado tras la primera fase, no continuó a partir del otoño europeo de 2020. Sin embargo, en comparación con el periodo anterior a la pandemia, el peso corporal ha aumentado en 0,8 kilos. El estudio no analiza toda la crisis de coronavirus hasta ahora, sino que se centra en la segunda ola, acompañada de medidas más estrictas a partir del otoño de 2020. Se trata de una encuesta de seguimiento de un estudio sobre la salud en Alemania que se viene realizando desde hace tiempo. Para ello, se entrevistó por teléfono a unas 26.500 personas mayores de 15 años entre abril de 2019 y enero de 2021.