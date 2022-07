Revelan nexo con el narcotráfico en triple ejecución en el Chapare





06/07/2022 - 08:30:23

Página Siete.- Agustín C., de 28 años de edad, es el segundo aprehendido por el triple asesinato cometido en Ivirgarzama. El comandante departamental de Cochabamba, Rubén Lobatón, afirmó ayer que esta persona sería el principal sospechoso del crimen, además en el allanamiento a su domicilio se encontraron sustancias controladas. “Este ciudadano, que ha sido aprehendido ayer, es el principal sospechoso del asesinato de estas tres personas, por ese motivo ha sido aprehendido, en primera instancia, y luego fue trasladado a la ciudad para sus medidas cautelares”, informó Lobatón. El jefe policial señaló que la captura de esta persona se dio a las 22:30 del lunes. Horas antes se hizo una serie de allanamientos, uno de ellos en el domicilio de Agustín C., en donde se halló “una bolsa con marihuana y residuos de cocaína”, explicó. Por esa razón se abrió una segundo caso por narcotráfico. “El domicilio es de esta persona, entre lo más importante que encontramos están las sustancias controladas y otros indicios que serán sometidos a pericias, para determinar el grado de participación”, señaló Lobatón. También informó que se habían emitido varias citaciones y se tiene pendientes otras dos órdenes de aprehensión. Fiscalía Según la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, Agustín C. es poblador de la zona y estuvo presente en diferentes momentos del crimen que se investiga. Por esa razón, el sindicado fue imputado ayer por los delitos de asesinato y organización criminal relacionado al narcotráfico. “Tenemos a esta segunda persona entre los sospechosos identificados, se ha presentado la imputación ante la autoridad jurisdiccional de Ivirgarzama, que es el lugar donde se sustancia todo el proceso. Lo que podemos mencionar es que él (Agustín C.) es del lugar y se contactó con las víctimas, como con otras personas que hubieran realizado estos actos, es decir tiene una participación activa en el hecho”, manifestó Gonzales. El lunes, la fiscal mencionó que uno de los posibles móviles del crimen sería la “entrega fallida de un objeto”, hecho para el cual presuntamente fueron contratadas las tres víctimas. Explicó que las tres personas llegaron desde Santa Cruz a Ivirgarzama. Allí abordaron un vehículo conducido por Limberth K.O., que los trasladó por una senda de 20 kilómetros hasta la zona de San Gabriel, del sector de Ayopaya. En esa zona, las tres personas se encontraron con otras dos que también estaban en un vehículo, en el que se registró un reclamo. Es en ese momento en que supuestamente Limberth K.O. logra huir del lugar, mientras que sus pasajeros son asesinados con la participación de otras tres personas, según las indagaciones preliminares. El jueves, comunarios de Villa Victoria encontraron los cuerpos de las tres víctimas al interior de un vehículo blanco. Según la autopsia, dos de ellos murieron a causa de heridas de bala y el tercero por un corte profundo. Datos del caso Fecha El triple asesinato se registró el pasado 30 de junio del presente año, en el municipio Ivirgarzama, del trópico de Cochabamba. Víctimas Álex Eriberto Aguirre Lince, piloto particular; Carlos Alfredo Callaú Rocha, con 11 antecedentes de estafa y buscado por la Felcc, y Darwin Fabián Antelo Chávez, titulado de la carrera de ingeniería comercial. Todos residían en Santa Cruz. Chofer El primer detenido preventivo por este caso es Limberth K.O., quien permanecerá en la cárcel de San Sebastián por seis meses. Él fue conductor de la vagoneta Toyota, en la cual se encontraron los tres cadáveres.